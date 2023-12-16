工展會｜第57屆工展會閞鑼　多個品牌推出期間限定優惠

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第57屆工展會於2023年12月16日至2024年1月8日在香港銅鑼灣維多利亞公園舉行 ，今年口號是「品牌萬千，繽紛耀工展」，多個品牌在工展會期間都有特定優惠，大家切勿錯過！

LINE FRIENDS meets官燕棧新產品驚喜發售

官燕棧 (攤位: 香港名牌廣場 1B10-13) 今年全新產品LINE FRIENDS meets官燕棧牛仔布福袋與即食花膠鮑魚禮盒連 LINE FRIENDS meets 官燕棧可愛野餐墊，絕對令人期待。同場亦有官燕棧金龍滿堂福袋，有齊鮑魚、花菇及即食花膠等多款精選產品，只需優惠價$298。

此外，買 2 罐紅燒一品 8-10 頭鮑魚(425 克)即送紅燒鮑魚 6 頭(200 克) 1 罐；買 4 罐即送 1罐紅燒花膠(180 克)及 2 罐紅燒鮑魚 6 頭(200 克)，多買多送。

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煤氣爐具低至6折家品低至半價

煤氣公司（展位編號：3B50-57）連續第 11 年參展為大家提供至抵優惠，保證入場市民買到大滿足！工展會限定折扣 煤氣爐具低至 6 折！

新年將至，是時候送舊迎新，以新爐具迎接新一年。一如以往，煤氣公司提供的優惠產品應有盡有，除了全新推出的 TGC x Little Twin Stars 系列煮食爐以85 折優惠發售外，一系列煤氣煮食爐、熱水爐、抽油煙機及煤氣乾衣機勁減低至 6 折，家居用品更低至半價，絕對不容錯過！

煤氣智能爐具 打造更舒適家居智能家居日趨普及，煤氣公司亦致力創新，革新推出智 Smart 系列產品包括IoT 煮食爐及 IoT 恆溫熱水爐，以智能科技提升煮食及家居生活體驗，在會場中市民可親身體驗智能煤氣爐具的安全及便利性。

維特健靈工展會四大宣傳點

維特健靈同樣於工展會提供至抵優惠：

1) 激抵套裝優惠 - 五色靈芝 & 加強配方知音蟲草

五色靈芝 72 粒（會員裝）會場價$5,272/8 盒 送 1 盒 健肝寶 40 粒及 4 盒 五色靈

芝 10 粒 (總值$895)

加強配方知音蟲草 60 粒 會場價$3,054/6 盒 送 1 盒健肝寶 60 粒 (總值$599)

2) 週末至筍購 – Dec 16th & 17th / Dec 30th & 31st

Dec 16th & 17th- 活關素特強特效膠囊 30 粒裝

買 4 盒 活關素特強特效膠囊 90 粒裝 即送 活關素特強特效膠 30 粒裝 (價值$259)

買 7 盒 活關素特強特效膠囊 90 粒裝 即送 活關素特強特效膠 90 粒裝 (價值$639)

Dec 30th & 31st-「目清素」(強效版)

買 4 盒 「目清素」(強效版) 60 粒裝 即送 「目清素」(強效版) 30 粒裝 (價

值$309)

買 7 盒 「目清素」(強效版) 60 粒裝 即送 「目清素」(強效版) 40 粒裝 (價

值$360)

3) 必搶限時優惠 - $10 快閃搶購

快閃限量優惠瘋搶：$10 快閃限量優惠瘋搶維他命 C 500 + 維他命 P、鈣片、維他命 D3 1000IU

4) 全年至抵優惠 - 和田保健貼

和田竹酢保健貼 (24 片) (標準價$ 279-> 會場價$169)

買 2 盒，送 2 盒和田竹酢保健貼 (8 片)

買 8 盒，送 12 盒和田竹酢保健貼 (8 片)及2樽袪濕輕10 粒及1 樽維他命C 1000 10粒

買 12 盒，送 18 盒和田竹酢保健貼 (8 片)及1盒餐前截擊 14 條及1樽維他命C 1000 10粒

買 20 盒，送 30 盒和田竹酢保健貼 (8 片)及 1 盒特強特效 活關素30粒及1樽鈣片

和田唐辛子保健貼 (24 片) (標準價$ 299-> 會場價$179)

買 2 盒，送2盒和田唐辛子保健貼 (8 片)

買 8 盒，送12盒和田竹酢保健貼 (8 片)及2樽袪濕輕10粒及1樽維他命C 1000 10粒

買 12 盒，送18盒和田竹酢保健貼 (8 片)及1盒餐前截擊14條及1樽維他命 C 1000 10粒

買 20 盒，送30盒和田竹酢保健貼 (8 片)及1盒特強特效 活關素30粒及1樽鈣片

最新影片推介：

工展會詳情：

日期 ：2023年12月16日至2024年1月8日

開放時間 ：星期一至星期日（上午11時至晚上9時）

(12 月 23 日至 31 日: 延長至晚上 10時)

2024年1月8日(展會最後一天): 上午11時至晚上8時

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

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責任編輯：Kiwi Lee