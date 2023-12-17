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兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警

家事百科 11:00 2023/12/17

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湖北有1名未成年男子偷走了母親金條，並變賣現金，豪買林寶堅尼。

很多時候，小朋友見到想買的玩具時，都只會向父母提出請求，又或向他們發脾氣，但近日，湖北有1名未成年男子偷走了母親用作投資的31斤（約15.5公斤），並請朋友幫忙變賣換取金錢，之後更買了輛林寶堅尼跑車等奢侈品。母親發現後已即時報警，並控告兒子的朋友以取回該筆金錢。

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據內地媒體報道，湖北武漢東湖新技術開發區人民法院開審理了一宗案件，案中的原告人劉女士從商多年，婚後與丈夫育有一名未成年的張姓兒子。去年1月，她因金價上漲，大手購入了11根共15.5公斤重的金條，並放於家中的保險櫃，不料，兒子看到金條後，在友人呂某的協助下偷走了家中的金條。

取得金條後，他又透過呂某幫忙變賣金條，換來565萬元（約618萬港元），隨後他打賞了呂某21萬元（約23萬港元），之後，小張便拿著錢去買大肆購物，買了輛林寶堅尼跑車及其他奢侈品。

劉女士得知此事後，並無責怪兒子，只是連忙報警並將藍寶堅尼及其他奢侈品退款，同時向呂某提告，要求他歸還所有餘款。近日法官宣判，認為呂男協助小張變賣金條換來的費用，雖是自願支付，但由於這並非通過合法勞動所得，同時損害了劉女士的利益，因此判決他須返還「不當得利」的16萬元（約17.5萬港元），並承擔案件受理費。

事件引發了民眾熱議，不少網民對於劉女士的家庭背景和財力感到好奇，表示「別說31斤，我有1斤就好了」、「家裏有金礦」。亦有人認為兒子小張將金條賣得太便宜表示「31斤才賣到500萬，虧死了」。

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責任編輯：王明芳

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