教育博覽丨首日近萬人逼爆首屆大灣區教育展   内地學生專程到港學校即場取錄10名學生 

▲ 首日近萬人逼爆首屆大灣區教育展。

第一屆（大灣區）香港學校教育展今日開鑼，截至六時現場近萬人次到場，不少為「高才通」的內地家長，有學校即場面試及取錄學生，有小學即場取錄10名內地學生。承辦單位、STEMPLUS創辦人劉靖瑋表示，入場人士超過9成是內地不同城市家長，來自北京、武漢的家長携同子女到場了解香港學校，相信明天（星期六）會有更多人入場。

香港直接資助議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會及香港資助小學校長會聯合主辦第一屆（大灣區）香港教育展今日正式開展，超過120間本地中、小學參展，為全港最大規模的學校展覽。東莞工商總會劉百樂中學將會擺展三日，黃慧文校長接受訪問時表示，現場十分熱鬧，過百名家長到攤位了解學校收生要求，「內地家長準備很充足，準備學生的簡歷，詢問入學資訊」。

她表示，部分家長由北京、武漢專程搭飛機參加，周一離開香港，學校明天將為他們設即場面試，減少家長來回香港及居住地的交通時間。黃慧文校長補充，家長主要查詢兩類問題，第一類學生已經就讀中學，希望報考DSE課程；另一類學生是小五、小六學生，希望了解中一收生程序、時間及要求。她認為「香港教育體制具吸引」。

高雷中學梁嘉齡校長認為很難得有平台給學校向內地家長介紹理念，內地學生和家長都十分有誠意，數個武漢學生成績都非常好，但學校都須先評估學生程度及能力。她指出，不少內地家長擔心子女「死讀書」，因此「十分認同學校理念」，計劃到香港升學。

資助小學、福德學校於今日即場面試雙位數字學生，衛智立校長表示家長已帶備證書、成績表到攤位了解學校情況，老師首先和學生傾談了解其情況，再考慮是否取錄。「學生水平都有驚喜，在國內都是名列前茅的學生，學習水平相當高」衛校長表示。他補充，取錄學生各年級都有，「今日大約10個」。問及明天會否取錄更多學生，他預計明天人流會更多，但始終學校名額有限，亦需視乎學生情況才決定是否取錄。

劉靖瑋表示，今日現場近萬入場人次，超過9成家長均為內地家長，估計是大灣區城市家長居多，但亦有不少專門由北京携同子女參加教育展的「高才通」家長，「收到數間學校要求（我們）明天提供房間給他們面試學生」，希望教育展能夠讓更多人認識香港優質的教育體制。

