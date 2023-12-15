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【工展會】工展會明維園開鑼　免費派千隻臘鴨髀1元搶鮑魚

社會 20:35 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

工展會明日在維園開鑼。（朱永倫攝）

工展會明日（16日）開鑼，一連24日在維園舉行，設逾900個攤位和10大展區，匯聚400個參展商，且首設酒精類飲品攤位，熟食檔亦捲土重來。展商今年續各出奇謀吸客，包括免費派1000隻臘鴨髀、推1元鮑魚福袋等。廠商會期望入場人次破百萬，按年增5至10%，生意額則突破10億元。

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工展會展期到明年1月8日，23日至除夕延長開放至晚上10時；入場費8元，除最後一日外，每晚7時後免費入場，小童、65歲或以上長者、殘疾人士及旅客則全日免費。

廠商會會長史立德指，今屆攤檔比疫前多，並加入酒精元素吸引年輕消費群，又說不擔心市民北上消費影響人流及生意，因工展會是港人集體回憶，甚至可吸引大灣區旅客來港消費。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆期望入場人次破百萬，按年增5至10%，生意額則突破10億元。

展商出盡法寶吸客，廣昌隆明日向1000人免費派臘鴨髀，展期首8日則有1元頂級五花腩肉及頂級臘腸皇，每日各限量20份。阿一鮑魚亦首推1元福袋，內含總值500多元的鮑魚禮盒、鮑魚蝦子麵等6款產品，展期首8日每日限量20套，不定時更有爆炸性優惠，執行董事何先生盼生意額有雙位數上升。安記海味則推228元鮑魚福袋、688元鮑魚寶盒等，整體貨品較去年便宜，銷售及市場推廣經理潘永熙冀每日貨如輪轉。

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另外，熟食區事隔4年正式回歸，暹羅苑泰國餐廳帶來50元4隻燒大頭蝦、30元6串一口沙嗲串燒等。負責人詹先生相信有熟食令工展會更吸引，冀生意較疫下增10至20%。駿達行有40元芒果糯米飯、60元秘制牛雜等。負責人陳先生指，較去年準備了更大攤位，以同時提供多款熟食和乾貨，刺激市民留港消費。

蛋撻王攤位則以「掃街小檔」主題設計，提供68元夏威夷風芝士焗龍蝦、45元2隻三色芝士焗扇貝等，且首設買零食滿100元送蛋撻優惠。企業傳訊部張小姐稱，很緊張興奮可再辦熟食檔，強調今年人工和食材成本均大增5至10%，但產品仍沒加價，期望生意額達6位數。

今屆工展會亦首設酒精類飲品攤檔，提供手工啤、雞尾酒等。百利達酒莊推出49元貴賓紅酒，每日限量30支；杯裝則30元。負責人黃特平說，入場人士可邊行邊飲，加上展期橫跨聖誕新年，有信心生意額達7位數。

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記者：梁薾心

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