【港區國安法】外交部︰依法通緝5外逃人士是正當之舉　港府譴責外國及組織無理抨擊

▲ 港府發聲明強烈反對和譴責有國家和組織對警務處國安處依法通緝在逃人的行動作出不負責任的無理抨擊。(資料圖片)

在北京，外交部發言人毛寧表示，中方強烈不滿和堅決反對個別國家公然詆毀港區國安法、干預特區法治，強調香港警方依法通緝5名涉嫌危害國家安全的外逃人士，是必要、正當之舉

港府今晚亦發聲明，強烈反對和譴責有國家和組織對警務處國安處依法通緝在逃人的行動作出不負責任的無理抨擊。

政府發言人指，公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，是香港警察和其他執法部門常見的做法，亦符合國際慣例。「很多國家，包括英國和美國自身的國家安全法律也具備域外效力，一次又一次肆意對《香港國安法》的域外效力及警方依法作出的執法行動作出無理批評及肆意抹黑，顯然是帶有雙重標準的典型操作。」

警方國安處昨日再通緝5名身處海外，涉嫌違反國安法的人。英國外相卡梅倫發聲明，呼籲北京廢除「港區國安法」，並停止迫害。美國國務院發言人譴責有關做法，形容令人震驚，公然無視民主和人權的國際準則。

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記者：戴朗希