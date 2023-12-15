男神許光漢顛覆形象演反派　與女神張鈞甯影后惠英紅鬥演技

▲ 《瞞天過海》

《想見你》、《關於我和鬼變成家人的那件事》男神許光漢，與張鈞甯、惠英紅合演懸疑電影《瞞天過海》，講述年輕貌美的企業家妻子喬文娜 （張鈞甯 飾）在生活與事業如日中天時，被控為一樁密室殺人案的兇手，而死者正是當時與她密會的情夫明浩。

為洗脫罪名她與前來談判的警察鄭威（許光漢飾）慢慢整理線索，在喬文娜和鄭威一起梳理案情之時，又牽涉出另一件她和明浩共同犯下的兇殺案，真相逐漸浮出水面......

▲ 《瞞天過海》

許光漢壓抑情緒

今次是許光漢顛覆形象，首度在大銀幕演反派，他稱：「與鈞寗拍對峙戲有時候有場景的轉化，有時候需要一氣呵成的部分….. 其中一場要配合攝影走位，我們兩個人一直轉圈但又要保持著情緒，考驗也大。」

對於這次做反派，光漢表示要把真正的情緒壓抑住，表演出另一個角色的樣貌是比較有挑戰的，希望這個耳目一新又壞壞的警察角色會為觀眾帶來新鮮感。

▲ 《瞞天過海》

鈞甯被角色吸引

張鈞甯這次的演出也與過往角色不一樣，表示這次飾演的喬文娜是一個謎一樣的女人：「電影中她由一隻小白兔般的小女孩到最後變瘋，結局肯定令大家意想不到。」

鈞甯表示這次角色非常多面，完全被角色吸引：「其實喬文娜也是階級制度的受害者，這角色在孤兒院長大受盡欺辱，從小的經歷讓她變成後來的她。原生家庭如此破碎是否還有選擇善的權力？在惡劣的情況下還可以有本錢做一個善良的人嗎？我認為這是喬文娜這個角色所提出的問題，非常值得我們思考。」