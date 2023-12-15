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【中大校董會風波】中大校董會指曾審視吳樹培抗辯　吳樹培反駁：與事實存在落差

社會 21:55 2023/12/15

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中大校董會解僱曾簽署網上聯署的副校長吳樹培。(資料圖片)

中大校董會前日（13日）議決解僱副校長（行政）兼校董會秘書吳樹培，風波繼續擴大。吳樹培今晚(15日)第二度開腔回應校董會及校董的言論。對於校董會表示，成員審視過吳樹培就其引起關注的行為舉措，所作出的詳盡解釋和陳述的抗辯。吳樹培反駁，自調查工作後，對於一切調查過程全不知情，又表示正在尋求獨立法律意見，以保障權利和聲譽。

中大校董會今日（15日）表示，有關解僱程序不屬於紀律處分，決定解僱亦並非基於《中大條例》規程，指校方不受限使用該規程來終止與吳的僱傭關係。

校董會指出，由於規程24條含有紀律處分性質，校董會並非基於此規程作決定，又稱第24條第6段中已明確表明：「如其聘任條款另有規定則不在此限」，指出「另有條款」已包含在吳樹培的僱傭合約內。

校董會亦重申，成員審視過相關書面資料，當中包括吳樹培就其引起關注的行為舉措，所作出的詳盡解釋和陳述的抗辯，但校董會認為問題確實，最終議定按其僱傭合約條款，以支付代通知金的方式來即時終止雙方僱傭關係。

吳樹培今日(15日)晚上反駁，在10月16日收到校董會主席的書面通知，表示會就「持續的不當行為」和「對我的投訴」作出調查，並會就此成立專責小組。在此之後，對於小組的人選、職責範圍、針對我的具體指控、小組會基於哪些資料作出判斷等，均全不知情。

他表示，期待在校董會會議上有機會就各項指控和批評作出解釋和申辯，想不到卻在星期三（13/12）的校董會會議後，收到被即時解僱的通知。

劉國勳指校董會非對吳樹培問題作「調查」   吳樹培：無法理解及與事實不符

另外，校董劉國勳回覆傳媒查詢時表示，今次校董會不是就吳樹培的問題「調查」，亦不是成立「調查委員會」，而是由三人小組審視他的行為，提出不同建議，而校董會是通過決議，根據聘用合約條款，以現金代替通知期終止他與中文大學的僱傭關係。

吳樹培則表示，對於有校董公開表示，小組的工作不是調查，「無法理解，亦與我所理解的事實不符」

正在尋求獨立法律意見  以保障權利和聲譽

吳樹培表示，作為中大的副校長、秘書長和校董會秘書，一直都是按照校董會主席和校長的指示工作，亦一直堅持所有工作必須符合香港中文大學條例和規程，以保障中大的最佳利益。 對於香港中文大學校董會今天的補充說明，以及個別校董近日的言論，都與事實經過存在明顯 落差，感到非常遺憾。他表示，正在尋求獨立法律意見，以保障權利和聲譽。

責任編輯：陳展棋

 

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