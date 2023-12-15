【美斯訪港】球王表演賽黃牛飛貴逾萬元　鄭泳舜促修例增罰則

▲ 美斯（後排中）2月訪港，主辦單位Tatler Asia宣傳圖片。

球王美斯及其所在美職球隊國際邁亞密，明年2月4日訪港踢表演賽，門票一小時售罄。民建聯民政事務發言人鄭泳舜稱，門票售罄後，即有人在二手交易平台網站放售門票，部分標價1.9萬元購入兩張原價4880元門票；原價1580元門票，則開價貴接近一倍。鄭泳舜希望希望當局盡快修例，增加罰則，並推行實名制。

針對炒飛行為，鄭泳舜稱，不希望熱愛看球賽或想看美斯球技的市民，要承受更高昂的票價負擔，他希望當局盡快修例，增加現時炒黃牛最高2000元金額的罰則，另需把康文署管理的香港大球場、紅館及伊利沙伯體育館等場地，納入現有針對炒黃牛的規管法例範圍內。

鄭泳舜說，立法會年前對打擊黃牛票，已有研究，並檢視過境外地區處理「炒飛」措施及罰則，當時大家都有意見要求當局修例，包括增加《公眾娛樂場所條例》的相關罰則，鄭泳舜期待當局適時交代修例的安排。

對於公開發售體育活動或音樂會門票等，推行實名制做法，鄭稱香港過去已有先例，內地許多體育盛事如杭州亞運賽事，也採取實名制售票，對觀眾入場驗票也非常迅速，他認為香港方面也可以考慮。

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責任編輯：趙居逸