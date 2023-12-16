【天氣報告】天文台發出入冬以來首個寒冷天氣警告　氣溫急降多達10度

▲ 天文台在今晨（16日）6時發出入冬以來首個寒冷天氣警告。（資料圖片）

天文台在今晨（16日）6時發出入冬以來首個寒冷天氣警告，受冬季季候風影響，廣東沿岸氣溫顯著下降，本港今早氣溫較昨日低6至10度。

天文台表示，本港今日將會受到寒冷冬季季候風影響，今晚市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低幾度，預測今日多雲、早上有幾陣雨。天氣漸轉乾燥。吹清勁北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風。

天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。另由於部分地區風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低。

天文台展望明早天氣寒冷，隨後1、2日早晚仍然相當清涼，下周中期天晴乾燥，早上寒冷。

衞生署衞生防護中心今晨提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心，應採取適當措施保障健康，

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責任編輯：馮琪雅