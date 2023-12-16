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離開TVB丨朱智賢只3星期決定跳出舒適圈　歷偷食醜聞後與謝東閔感情反提升

娛樂 11:28 2023/12/16

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

朱智賢接受《星光背後》主持梁泰來（左）專訪。

近日TVB爆幕前離巢潮，當中包括2013年參選港姐入行的朱智賢（Ashley）早前10月宣佈約滿回復自由身。

離開工作長達10年的娘家，經歷雪藏1年後，今年終憑劇集《破毒強人》再獲讚賞，事業再露曙光的朱智賢，近日接受商台《星光背後》主持人 梁泰來專訪，分享她巢前只花3個星期便決定跳出舒適圈的心路歷程、亦剖白2020年爆出負面新聞後曾前路茫茫、幸得男友謝東閔鼓勵重新振作的經過。

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《破毒強人》

感謝雪中送炭
 
Ashley在10月約滿TVB後宣佈離巢，表示：「其實都真係幾突然，因為我一路都冇plan過要離開！」她透露花3個星期考慮離開：「嗰三個星期我每日都瞓得唔好，我個人好迷惘！到最後都係決定試吓，因為年紀都唔細，女仔好唔同！」

她承認公司就續約與她溝通多次：「每個人追求唔同，但我有隻長期病患的狗狗，負擔好大。」宣布離巢後，直言整個人都變得豁然開朗：「一開始會唔捨得，覺得10年就咁完咗，但又覺得好似展開咗人生嘅另一頁咁！」

除不捨在TVB拍劇外，她在節目上也特別感謝伯樂監制羅永賢（Marco）在2018年找她演《白色強人》，對方更不理眾人反對雪中送炭讓她有機會復出幕前，「佢一直係咁俾機會我，令到更加多觀眾喺劇入面認識我！」

《白色強人》

陷事業低潮
 
2020年爆出負面新聞，面對陷入事業低潮的感受，Ashley說：「當時一片空白、好徬徨，唔知道下一步應該點，覺得成個天跌落嚟咁！」她指出停工第九個月時最難受：「因為有前輩同我講，仲有邊個會用你朱智賢，似真係永不超生！開始好驚好擔心、唔知點算。尤其那一年沒收入，曾考慮過自己是否需要轉行。」

停工整整1年後，她藉劇集《愛美麗狂想曲》的宣傳活動復出，受訪時一度嗚咽：「嗰陣我好感動，係Marco俾機會我出翻嚟，好多人同佢講唔應該叫我黎，因為會變咗焦點，但佢覺得要幫我，佢真係好偉大！」

《愛美麗狂想曲》

與謝東閔因狗結緣
 
在TVB工作10年，坦承認識男友謝東閔是在這一行最大得著之一，亦分享與謝東閔的相識經過：「其實之前冇乜合作過，他參選《巨聲》時，我仍在紐西蘭讀書，亦唔知佢係邊個！純粹係綜藝節目《天與地》開會見過面，之後在宣傳記招認識，之後係因為有共同朋友一齊出去玩先熟絡。」

被問到男友最初吸引自己注意的地方，她透露指：「因為佢同我一樣都鍾意狗！最搞笑係佢話畀我聽佢隻狗叫『豬豬』，我是呆了，因為我的花名都是叫『朱朱』！好搞笑。」

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二人因愛狗結緣，她接受對方追求因謝東閔有不少優點：「心地好好、有義氣、個人好真誠，同佢相處好簡單直接！」

經歷2020年的感情考驗，她感謝男友一直陪伴及給與鼓勵，令二人感情不減反增：「那一年最初沒工作，是他鼓勵我去行山，叫我唔好再浪費時間下去。之後，感情仲昇華到另一個層次，大家都唔同咗！」

最後，問到二人何時計劃結婚及生小朋友，Ashley指：「佢carefree啲，覺得一齊就OK，一張紙唔代表啲咩！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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