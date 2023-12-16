【濫用公屋】何永賢指200公屋戶自願交回單位　另揪出40戶擁住宅物業

▲ 房屋署嚴打濫用公屋。（資料圖片）

房屋署嚴打濫用公屋，10月向8.8萬戶公屋租戶派發表格要求申報是否在本港擁有住宅物業，已收到98%回覆。房屋局局長何永賢表示，首批約200戶已自願交回公屋單位，並揪出40戶住戶在香港擁有物業，當局亦正跟進未交表的1,700宗個案。

何永賢今日（16日）在電台節目表示，當局首階段已核對2.5萬份表格，發現59戶住戶在香港持有物業，其中40個屬住宅物業，除了部分個案正辦理離婚手續及申請破產等，會按情況處理，當局將向其餘住戶發出遷出通知書。何永賢指出，若在相關表格作出虛假陳述，將屬刑事罪行，提醒住戶不要以身試法。

何永賢亦指，過去1季增加3,500個公屋單位可供編配，主要來自打擊濫用公屋、住戶自願交出單位，或因其他原因收回的公屋單位，大部分位於市區，而部分獲編配單位的人士傾向選擇市區單位，半數等了至少6年。她強調，公屋平均輪候時間目標仍以6年「封頂」，以及在2026至2027年度回落到4.5年。

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責任編輯：馮琪雅