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德國寶銅鑼灣旗艦店全場電器半價起　會員憑App內電子優惠券換咖啡

休閒消費 11:47 2023/12/16

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

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今年德國寶將工展優惠移師至於維園對面、銅鑼灣黃金地段——Fashion Walk德國寶銅鑼灣旗艦店內舉行，佔地兩層27,000呎的一站式旗艦店，有齊家電、傢俬、家品、訂製櫃，更有新派華服Fashion及文青園林Café。

由2023年12月15至2024年1月8日期間，德國寶銅鑼灣旗艦店全場電器產品半價起、全場傢俬產品６折起。

連串著數優惠

德國寶VIP Club會員憑App內電子優惠券，可於優惠期間（23年12月15日至24年1月8日）於德國寶銅鑼灣旗艦店內的Happy Kitchen Café & Bar換領意式咖啡乙杯（價值38元）。

而優惠期間，Happy Kitchen Café & Bar全場啤酒及特飲買一送一。

此外，凡購買Happy Kitchen環保咖啡醇茶膠囊系列滿指定金額，即免費送德國寶膠囊咖啡機或隨芯咖啡機。

同時，現凡於德國寶訂製廚櫃並於23年12月31日前確認訂單及付款，即享5大獨家禮遇：1.14天極速出貨（限首20名顧客）、2.免費出3D效果圖、3.送$5,000五金券、4.送$10,000電器券、5.免費升級指定型號細蕊夾板。

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