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新聞女王丨李施嬅完美演繹家妍崩潰情況　陳曉華再登場芷瑤句句一矢中的

娛樂 12:20 2023/12/16

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

李施嬅在《新聞女王》演出獲讚。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的台慶劇《新聞女王》在昨晚（12月15日）晚劇情有驚人發展，一直主張正義及堅守新聞專業及原則的張家妍（李施嬅飾），因接二連三遇上挫折。

當中包括遭現任上司彈稿兼出言侮辱：「我哋冇咁多資源打官司保你一個」、陪老公應酬期間遭看不起的前下屬唐芷瑤（陳曉華飾）直斥其非、一直力撐的「榮記冰室」為移民決定結業、「理想烏托邦」格仔山因重建計劃面臨拆卸，加上之前在萬華女排事件遭Man姐（佘詩曼飾）狠跣一鑊背上藐視法庭污名。

在5大打擊下再加之前種種的不如意，家妍終於潰不成軍，在格仔山爆喊一輪後，即返回家中燒毁所有學歷證明，兼向未婚夫邵俊樂（高鈞賢飾）提出分手，步向極端踏上黑化不歸路。

新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

家妍走上黑化之路。

新聞女王丨網民撐拎視后

由於李施嬅單憑眼神及肢體動作已演活了180度轉變的張家妍，獲網民大讚演技大躍進。

縱然網民對於家妍走向反應不一，但一致認定李施嬅演技好得：「其實唔係突然黑化，之前已經好多伏線。施嬅演得超好，好自然，好有層次！」、「演活角色內心掙扎同崩潰」、「以前嘅張家妍死咗喇」、「李施嬅眼神好有戲，睇到少少心寒」、「演到好恐怖，眼神好癲」、「論演技，真係值得攞視后」、「李施嬅做自私自利角色有新鮮感」、「演技由內到外，有深度」、「真係演到嗰種忽然崩潰嘅感覺，其實都好心酸」、「演技真係好，雙眼秒紅」、「演技大躍進，更勝金宵時期」。

在下周《新聞女王》結局周，「黑化家妍」將向飛爺（鄧智堅飾）、Man姐及佐治（馬國明飾）絕地反擊，並以一條以不道德手段得來的重要視頻作為交換條件，不少網民對此均大呼期待：「李施嬅黑化好睇」。

「黑化家妍」向飛爺反擊。

新聞女王丨芷瑤華麗轉身

昨晚的《新聞女王》內，家妍面對的最大衝擊，是在頭兩集淪為辦公室鬥爭「炮灰」、被家妍教訓至落花流水的唐芷瑤。

華麗轉身升呢金融界輪后的芷瑤，無意中在公開場合見到家妍在應酬期間陷入困局，念在昔日舊情的芷瑤出手相救之餘，更誠邀家妍跟她一起投身金融界，換來家妍冷冰冰一句：「我做新聞得到嘅價值同滿足感，唔係錢可以衡量到。」

唐芷瑤華麗轉身。

新聞女王丨直斥家妍自私

面對家妍不領情，已升價十倍的芷瑤亦非昔日弱者，不但不像當初般怯場，更反過來鬧家妍偽善：「你係好有原則，咁係因為你依家個post未有人向你出價，只要offer夠大，冇嘢係放唔低。」

之後，芷瑤再嘆氣聳肩謂：「你以前教識我好多嘢，我今日教番你一樣嘢當無數，忠於自己同自私其實好容易分，你連為你老公扮吓開心都唔肯，我唔好話邊個愛邊個多啲，淨係邊個肯為邊個付出多啲，有眼睇！」句句挑通眼眉、一矢中的。

臨尾還以眼神堅定地向家妍下戰書：「我進化咗喇，你呢？」挑機味濃，難怪家妍頓時語塞，網民亦認定是家妍昨晚一大衝擊。

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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