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馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours

娛樂 13:23 2023/12/16

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

馬國明與湯洛雯婚禮照曝光。

馬國明與湯洛雯（靚湯）飛往外地舉行婚禮，不過一切保密，事前不透露婚禮。二人婚禮已經在日前舉行，地點終曝光選址泰國蘇梅島。不過眾賓客仍然守秘，至今沒有把馬國明與湯洛雯的婚禮的照片放上社交平台。

在今日（12月16日）約下午1時，靚湯終於在個人社交平台上載5張婚禮照片，正式成為馬太的她並寫：「Forever ours 🐴🦄」而一眾圈中好友高海寧、陳山聰、黃智雯、傅嘉莉、龔嘉欣、鄺潔楹、江嘉敏、郭柏妍等留言送上祝福。

湯馬戀｜馬國明湯洛雯婚禮地點曝光　在泰國蘇梅島圓婚

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靚湯性感高雅

從相中所見， 靚湯穿吊帶大露背婚紗、戴薄長頭紗，並手執白色花球，性感高雅，。至於馬國明選擇白色西裝配黑色煲呔的「白馬王子裝」。

新郎新娘互相戴婚戒後情深擁吻，完成儀式後，馬國明細心扶住穿展裙湯洛雯，接受兩旁親友灑花瓣祝賀。

一對新人身後有穿杏啡色馬甲及長褲的唐詩詠、黃嘉樂、林子善、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞眾兄弟團成員，而馬國明與湯洛雯笑容十分幸福燦爛。

馬國明與湯洛雯透過經理人回覆傳媒：

好感謝各位祝福，今個婚禮我哋兩個都覺得好開心好甜蜜，大家玩得好盡興，亦有好多感人嘅場面，好多賓客都有同我哋講咗好多說話同祝福。多謝大家關心，其他嘅見到大家嘅時候再回答，多謝多謝😊🙏🏻

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