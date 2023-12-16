  • 19°C
香港時間 : 20231216日 (週六) 15:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆

娛樂 14:24 2023/12/16

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

唐詩詠在個人社交平台分享馬國明與湯洛雯的婚禮照。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島，不過保密功夫十足，事前不透露婚禮地點，賓客也一直沒有把有關婚禮的照片放上社交平台「開心share」。

正式成為馬太的湯洛雯直到今日（12月16日）約下午1時，在個人社交平台上載5張婚禮照，並寫道：「Forever ours 🐴🦄」

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours

點擊圖片放大
+5
+4

唐詩詠：真係好開心好興奮

新娘子靚湯終於公開婚禮照片，即是意味一眾參與賓客可以放心上載有關照片。而負責「做兄弟」的鐵馬家族成員唐詩詠，在今日下午約1時45分，在個人社交平台上載馬國明與眾兄弟準備出發接新娘，以及接新娘時的照片。

兄弟團成員除唐詩詠外，還有黃嘉樂、林子善、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞，他身穿杏啡色馬甲及長褲，十分醒神。從相中所見，一向感性的林子善及唐詩詠更禁不住流眼淚，她表示因為替「二哥」馬國明娶到好老婆而感動。

點擊圖片放大
+5
+4

唐詩詠上載照片，並寫道：

二哥娶老婆
我哋笑呵呵
😂😂😂
押個韻先
真係好好好好好好好好好好好好好開心
亦從來未見過二哥笑得咁開心
由早上開始
除左（咗）笑
就已經喊不停
無辨法
我哋真係好開心好興奮
二哥搵到一個咁好既（嘅）老婆
未來呢幾日都係婚禮嘅相
大家忍耐一下😂😂

#兄弟團
#NT

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜嚴崇天教男士西裝穿搭法　型男魅力閃耀不同場合

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

湯馬戀丨「鐵馬家族」見證婚禮　唐詩詠晒泳裝心情靚爆
11:58 2023/12/15
湯馬戀丨「鐵馬家族」見證婚禮　唐詩詠晒泳裝心情靚爆
鐵馬家族丨湯洛雯融入鐵馬家族　唐詩詠以「嫂嫂」稱呼讚對方是開心果
10:20 2023/10/31
鐵馬家族丨湯洛雯融入鐵馬家族　唐詩詠以「嫂嫂」稱呼讚對方是開心果
湯馬戀｜馬國明湯洛雯婚禮地點曝光　在泰國蘇梅島圓婚
11:29 2023/12/14
湯馬戀｜馬國明湯洛雯婚禮地點曝光　在泰國蘇梅島圓婚
湯馬戀｜湯洛雯回應鄭嘉穎冇空出席婚禮　被網民指話中有話
10:04 2023/12/06
湯馬戀｜湯洛雯回應鄭嘉穎冇空出席婚禮　被網民指話中有話
新聞女王丨馬國明無辜呆萌樣搶焦　Man姐佘詩曼霸氣力壓佐治
11:56 2023/12/06
新聞女王丨馬國明無辜呆萌樣搶焦　Man姐佘詩曼霸氣力壓佐治

你可能感興趣

湯馬戀丨「鐵馬家族」見證婚禮　唐詩詠晒泳裝心情靚爆
11:58 2023/12/15
湯馬戀丨「鐵馬家族」見證婚禮　唐詩詠晒泳裝心情靚爆
鐵馬家族丨湯洛雯融入鐵馬家族　唐詩詠以「嫂嫂」稱呼讚對方是開心果
10:20 2023/10/31
鐵馬家族丨湯洛雯融入鐵馬家族　唐詩詠以「嫂嫂」稱呼讚對方是開心果
湯馬戀｜馬國明湯洛雯婚禮地點曝光　在泰國蘇梅島圓婚
11:29 2023/12/14
湯馬戀｜馬國明湯洛雯婚禮地點曝光　在泰國蘇梅島圓婚
唐詩詠 馬國明 湯洛雯 娛樂人物職業 演員 林子善 馬國明（藝人）