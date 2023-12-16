馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆

▲ 唐詩詠在個人社交平台分享馬國明與湯洛雯的婚禮照。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島，不過保密功夫十足，事前不透露婚禮地點，賓客也一直沒有把有關婚禮的照片放上社交平台「開心share」。

正式成為馬太的湯洛雯直到今日（12月16日）約下午1時，在個人社交平台上載5張婚禮照，並寫道：「Forever ours 🐴🦄」

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光 馬明深情擁吻靚湯：Forever ours

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唐詩詠：真係好開心好興奮

新娘子靚湯終於公開婚禮照片，即是意味一眾參與賓客可以放心上載有關照片。而負責「做兄弟」的鐵馬家族成員唐詩詠，在今日下午約1時45分，在個人社交平台上載馬國明與眾兄弟準備出發接新娘，以及接新娘時的照片。

兄弟團成員除唐詩詠外，還有黃嘉樂、林子善、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞，他身穿杏啡色馬甲及長褲，十分醒神。從相中所見，一向感性的林子善及唐詩詠更禁不住流眼淚，她表示因為替「二哥」馬國明娶到好老婆而感動。

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唐詩詠上載照片，並寫道：

二哥娶老婆

我哋笑呵呵

😂😂😂

押個韻先

真係好好好好好好好好好好好好好開心

亦從來未見過二哥笑得咁開心

由早上開始

除左（咗）笑

就已經喊不停

無辨法

我哋真係好開心好興奮

二哥搵到一個咁好既（嘅）老婆

未來呢幾日都係婚禮嘅相

大家忍耐一下😂😂 #兄弟團

#NT

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