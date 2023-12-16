馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照 為二哥高興：搵到個好老婆
娛樂 14:24 2023/12/16
馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島，不過保密功夫十足，事前不透露婚禮地點，賓客也一直沒有把有關婚禮的照片放上社交平台「開心share」。
正式成為馬太的湯洛雯直到今日（12月16日）約下午1時，在個人社交平台上載5張婚禮照，並寫道：「Forever ours 🐴🦄」
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光 馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
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唐詩詠：真係好開心好興奮
新娘子靚湯終於公開婚禮照片，即是意味一眾參與賓客可以放心上載有關照片。而負責「做兄弟」的鐵馬家族成員唐詩詠，在今日下午約1時45分，在個人社交平台上載馬國明與眾兄弟準備出發接新娘，以及接新娘時的照片。
兄弟團成員除唐詩詠外，還有黃嘉樂、林子善、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞，他身穿杏啡色馬甲及長褲，十分醒神。從相中所見，一向感性的林子善及唐詩詠更禁不住流眼淚，她表示因為替「二哥」馬國明娶到好老婆而感動。
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唐詩詠上載照片，並寫道：
二哥娶老婆
我哋笑呵呵
😂😂😂
押個韻先
真係好好好好好好好好好好好好好開心
亦從來未見過二哥笑得咁開心
由早上開始
除左（咗）笑
就已經喊不停
無辨法
我哋真係好開心好興奮
二哥搵到一個咁好既（嘅）老婆
未來呢幾日都係婚禮嘅相
大家忍耐一下😂😂
#兄弟團
#NT
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撰文 : TOPick柴犬出動