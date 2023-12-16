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林海峰演唱會「綵排」叱咤頒獎禮　姜濤驚喜現身唱《蒙著嘴說愛你》

娛樂 15:08 2023/12/16

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《林海峰 Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》在昨晚開鑼。

一連三場《林海峰 Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》在昨晚（12月15日）於亞洲國際博覽館ARENA揭開序幕，這次也是林海峰（Jan）人生的第一個個人演唱會。
 
《林海峰 Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》首場已驚喜不斷，當中表演更融合唱歌跳舞及是但噏，每首歌配合的影像部份，更遠赴外地拍攝，誠意十足，個唱超過120分鐘表演，讓台下觀眾目不暇給。

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姜濤即場唱《蒙著嘴說愛你》

中場時，林海峰更邀請現場觀眾上台分享，觀眾笑言自己為Alison與歌曲《For You》歌詞提及的名字一樣。Jan直言送紀念品給予支持的觀眾，觀眾最後更興奮地向在美國工作的丈夫打氣。

送走粉絲後，林海峰即場送上綵排叱咤頒獎禮表演並頒發「我最喜愛的男歌手」獎項，在全場歡呼下，他先後逐一介紹張敬軒、Anson Lo、陳卓賢、尹光、姜濤。

隨後，姜濤突然驚喜現身台下，Jan即邀姜濤上台，並笑言：「約你1月1號，做咩咁早嚟？頒獎禮無early bird（早鳥優惠）㗎喎！」而姜濤獲邀到台上並即場唱《蒙著嘴說愛你》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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