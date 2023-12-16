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馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球

娛樂 15:53 2023/12/16

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

姊姊團與馬國明湯洛雯合照。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島，升呢成為人妻正式當馬太的湯洛雯，在今日（12月16日）下午約1時，在個人社交平台上載婚禮照片，於是眾賓亦陸續在個人社交平台上載馬國明與湯洛雯婚禮照。

當中，任兄弟團成員的唐詩詠在今日下午約1時45分，上載新郎哥馬國明出發接新娘照片。而一早預告會陸續上載婚禮照的唐詩詠，在下午近3時又再上載照片，今次相片有馬國明及兄弟團外，還有靚湯與姊妹團，眾人型格甫士，寫道：

好美麗的地方
好美麗的風景
好有型嘅新郎
Chok 左（咗）一張就變返自己

#兄弟團

馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆

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「2 Line黨」到賀

另外，朱千雪、蔣家旻、岑杏賢、張嘉兒與湯洛雯為「2 Line黨」好姊妹，她們都齊人飛往泰國賀好姊妹。

朱千雪在個人社交平台上載「2 Line黨」與新郎新娘合照，並寫道：「No words, just love. ❤️Congratulations to the happy couple」

朱千雪分享馬國明與湯洛雯婚禮照。

高海寧唔願訓

另外，負責做姊妹的高海寧（高Ling）亦在今日下午2時45分，也在個人社交平台上載當日婚禮照片，寫道：

一個靚到癲、Sweet到爆、好玩到唔願訓（瞓）既（嘅）婚禮🤪💕🫶🏻
再次恭喜

當中一張照片所見，高Ling更接到花球，從相中所見，她不禁大笑。而靚湯在高海寧發文留言寫道：「Now ur next!!!😏😏😏」有網民「突破盲腸」，幽默留言寫道：「就話你仲係佐治黨喇」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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