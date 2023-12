馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球

▲ 姊姊團與馬國明湯洛雯合照。

馬國明與湯洛雯(靚湯)日前在泰國蘇梅島,升呢成為人妻正式當馬太的湯洛雯,在今日(12月16日)下午約1時,在個人社交平台上載婚禮照片,於是眾賓亦陸續在個人社交平台上載馬國明與湯洛雯婚禮照。

當中,任兄弟團成員的唐詩詠在今日下午約1時45分,上載新郎哥馬國明出發接新娘照片。而一早預告會陸續上載婚禮照的唐詩詠,在下午近3時又再上載照片,今次相片有馬國明及兄弟團外,還有靚湯與姊妹團,眾人型格甫士,寫道:

好美麗的地方

好美麗的風景

好有型嘅新郎

Chok 左(咗)一張就變返自己 #兄弟團

「2 Line黨」到賀

另外,朱千雪、蔣家旻、岑杏賢、張嘉兒與湯洛雯為「2 Line黨」好姊妹,她們都齊人飛往泰國賀好姊妹。

朱千雪在個人社交平台上載「2 Line黨」與新郎新娘合照,並寫道:「No words, just love. ❤️Congratulations to the happy couple」

▲ 朱千雪分享馬國明與湯洛雯婚禮照。

高海寧唔願訓

另外,負責做姊妹的高海寧(高Ling)亦在今日下午2時45分,也在個人社交平台上載當日婚禮照片,寫道:

一個靚到癲、Sweet到爆、好玩到唔願訓(瞓)既(嘅)婚禮🤪💕🫶🏻

再次恭喜

當中一張照片所見,高Ling更接到花球,從相中所見,她不禁大笑。而靚湯在高海寧發文留言寫道:「Now ur next!!!😏😏😏」有網民「突破盲腸」,幽默留言寫道:「就話你仲係佐治黨喇」

