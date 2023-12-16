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亞洲超星團丨Rain打頭陣演出拉開序幕　冼靖峰與余宗遙化身牛仔惡鬥晒肌黃奕斌

娛樂 17:06 2023/12/16

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《亞洲超星團》

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（12月16日）播出一集是65位超星練習生第一次舞台公演，超星總製作人Rain打頭陣為是晚演出拉開序幕。

身為韓國殿堂級偶像的Rain跳唱《Rainism+Why don’t we》，大晒超強唱功和勁爆舞蹈，Rain一氣呵成5分鐘演出辣着全場，最後以招牌韓式呼吸作結，引爆尖叫。

亞洲超星團丨張鎬濂聯手區珀豪硬撼丁子朗　冼靖峰余宗遙決戰黃奕斌

《亞洲超星團》

第一次舞台公演的賽制，65隊超星練習生分成11隊作賽，揀中同一首演出歌曲的隊伍將自動變成對戰關係。

11隊組合將輪流上台演出，現場觀眾於每隊表演後都有一次「星耀值」投票權，並需於各隊表演完畢2分鐘內、為隊中最喜歡的超星練習生點亮星耀值，沒有心儀的練習生則可選擇不投票。

隊內超星練習生的星耀值總和，將成為該隊的總星耀值，表演同一曲目的隊伍、總星耀值較高一隊獲勝，獲勝隊伍將獲得星耀值加權，可以累計到線上粉絲投出的星耀值總榜中。

《亞洲超星團》眾練習生睇Rain跳唱後拍爛手掌。

今晚出場名單如下，《Phantom》對戰組合，有「魅影星系隊」愛合、艾煜坤、黃星綽、謝鑫、阿昕然和朱永強，VS「飛到飯堂隊」譚奕天、江文俊、梁詩煜、衛軒汶、郝瑞然和蔡鑫；《One and ONLY》對戰組合，有「純愛戰士隊」鐘駿一、文佐匡、龍之介、沈梓豪、吳玄曄和陳梁，VS「Magic cube隊」智樹、土方琉伊、孫瀟威、王坤、汪穆清和黃鑫；《Lydia》對戰組合，有「深藏不露隊」冼靖峰、余宗遙、楊奕辰、大夢、路己和羅奕傑，VS「天天探險隊」黃輝雄、黃奕斌、趙天翼、肖宇浩、白子奕和孫竟東。

冼靖峰搞爛Gag吸睛

是集最大睇頭，落在「深藏不露隊」VS「天天探險隊」上，兩位香港代表冼靖峰（Archie）和余宗遙（Dez）聯手對戰另一香港代表黃奕斌（Hugo）。

「深藏不露隊」全員以藍色牛仔裝上陣，身為隊長的Archie笑言：「我們穿的衣服是藍色色系，所以我們叫『深藏Blue』。」引得哄堂大笑。

《亞洲超星團》冼靖峰

自知跳舞麻麻的Dez玩自嘲：「我是身體年紀深藏不露的余宗遙，因為我跳舞似老年人！」

至於Hugo則大晒陽光一面，他自我介紹時握緊拳頭說：「我是Hugo黃奕斌，我是隊裏面的熱血擔當！」身形健碩的Hugo演出期間還半脫外套大晒肌肉！想知道香港代表內戰誰勝誰負？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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