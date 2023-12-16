【湯曉鷗離世】商湯科技創辦人湯曉鷗病逝終年55歲　尚海龍悼念：天妒英才

中國科技企業商湯科技創辦人湯曉鷗證實於昨日（15日）逝世，享年55歲。商湯科技今午發訃告證實湯曉鷗「因病救治無效」於昨晚11時45分離世。商湯科技香港公司總經理尚海龍則透過內地社交平台發文稱「巨星隕落，天妒英才，沉痛悼念。」

早前有內媒報道引述消息指，湯曉鷗是在睡夢中離世。

據公開資料，湯曉鷗1968年生於遼寧鞍山，現時身兼商湯董事長，以及香港中文大學信息工程學系教授、工程學院傑出學人。湯曉鷗於1990年從中國科學技術大學畢業；1991年獲得美國羅徹斯特大學（University of Rochester）碩士學位；1996年獲得麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）博士學位；其後進入中大工作；2001年創立中大多媒體實驗室；2005年至2007年在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員。

商湯科技網頁今午以「湯曉鷗教授治喪工作組」名義發出訃告全文：

我們懷著無比沉重的心情，向大家宣佈一則令人悲痛的消息：我們敬愛的創始人、人工智能科學家、浦江實驗室主任、上海人工智能實驗室主任、香港中文大學教授湯曉鷗因病救治無效，於2023年12月15日23時45分，永遠離開了我們。

湯曉鷗教授是我國人工智能領域的傑出代表。他學識淵博、治學嚴謹、求真務實、開拓創新，富有家國情懷和戰略眼光。他甘為人梯、獎掖後學、矢志創新、勇擔重任，把全部精力奉獻於電腦科學研究，積極推動原創技術發展，為我國人工智能領域科技事業發展做出了卓越的貢獻。他二十多年來悉心培養學生，桃李滿天下。他們將傳承湯曉鷗教授的精神和理念，在發展人工智能的道路上勇往直前。

在這個悲傷的時刻，我們向湯曉鷗教授的家人表示最深切的慰問！湯曉鷗教授的智慧、熱情和對科學無盡的探索，將永遠激勵著我們不忘初心，砥礪前行。他制定的公司使命「堅持原創，讓人工智慧引領人類進步」將激勵所有商湯人，勇攀高峰，去完成他未竟的事業。願湯曉鷗教授安息！

謹此沉痛訃告。