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新聞女王​​​​​​​丨番外篇短片為《新聞女王》續集試水溫　馬國明聯合阿佘對抗黃宗澤

娛樂 13:02 2023/12/16

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《新聞女王》番外篇

TVB台慶劇《新聞女王》在香港及內地都成熱話，不過在內地已搶先播出大結局，當中黃宗澤（Bosco）壓軸出場，客串演有可能接替飛爺（鄧智堅飾）位置的古肇華，為續集埋下伏線。

日前，官方社交平台更上載一段叫《新聞女王》番外篇影片。片中，佐治（馬國明飾）打電話恭喜Man姐（佘詩曼飾）回歸SNK，不過Man姐回應：「知道我返新聞部即刻打電話嚟問候我呀？點呀！有危機感呀？」

新聞女王丨內地著名大學課堂討論劇情　劇中案例寫入教學內容

《新聞女王》番外篇

新聞女王丨怕古肇華做總監

佐治稱，覺得對方回SNK不意外：「你今次返嚟嘅目的好明顯啦，飛爺走咗，佢個位點都要有人坐嘅，係你係我，我都唔介意，但一定唔能夠係古肇華。」

然後他再分析指：「如果畀佢坐到總監個位，唔好話你，我都唔會好過，到時整個新聞部都會發生好大變化，我哋咁多年嘅心血同成果可能都會冇晒。」

《新聞女王》番外篇

新聞女王丨佐治Man姐聯手合作

佐治提出與Man姐聯手趕古肇華，可是Man稱：「但以你嘅能力，我真係好懷疑喎，你做得到咩？」

但二人最後達成協議，決定聯手齊稱：「合作愉快」之後鏡頭一轉，古肇華手機顯示收到Man姐的信息，他看後冷笑一下，然後再露出兇惡眼神。

不少網民看短片後，紛紛表示期待《新聞女王》續集的推出

撰文 : TOPick柴犬出動

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