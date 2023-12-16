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【歡度聖誕】旅發局冬日水上煙火  今周末西九維港續上演

社會 17:47 2023/12/16

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旅發局冬日水上煙火匯演。（旅發局圖片）

聖誕將至，全城充滿聖誕氣氛。旅發局早前啟動「香港繽紛冬日巡禮」，即日起至明年1月1日在西九文化藝術園區設有冬日聖誕小鎮，更一連3個周末推出8場全新冬日維港水上煙火匯演，今晚（16日）及明晚（17日）在維港上演，市民可到西九文化區一帶欣賞歷時10分鐘的精彩煙火，更有多個節日限定煙火圖案。

旅發局於11月24日至明年1月1日舉行「香港繽紛冬日巡禮」，當中最矚目的全新冬日維港水上煙火，在12月9日起，連續3個周末及橫跨聖誕節假期，以多個節日限定煙火圖案點綴維港。

早前12月9日及10日兩場煙火，吸引不少市民欣賞；餘下6場於今個周末（16、17日）、23 日、24 日 (平安夜)、25 日 (聖誕節) 及 26 日（Boxing Day），晚上 8 時在維港綻放，在海上呈現多個有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等；而曾於夏季吸引大家打卡的「HK」字樣煙火，亦再次在維港出現，市民及旅客可到西九文化區海濱長廊一帶捕捉限定圖案煙火。

至於海濱聖誕小鎮亦將換上新裝飾，本月 24 日起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。小鎮主角「巨型聖誕樹」高逾 20 米、相當於逾6層樓高，掛滿幻彩燈飾，樹頂更有巨型閃耀五角星作點綴，入夜後燈飾綻放璀璨光芒，與維多利亞港美景，互相輝映。

小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌、佈置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等，充滿節日氣氛。聖誕節期間，聖誕老人會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋同市民及遊客到訪。

另外，歷來最大規模的除夕煙花音樂匯演，將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。旅發局將同步透過衛星向全球轉播維港景致及精彩匯演內容，讓海外旅客一同參與慶祝。

責任編輯：吳雋妍

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