【高才通】學界破天荒辦大型教育展吸引逾萬名大灣區家長　有中學首兩日收近100人報名

▲ 首屆「（大灣區）香港學校教育展」踏入第2日仍然人頭湧湧。（大會提供圖片）

本港學生人口下降，學界為招生各出奇謀。破天荒由4個中小學議會及校長會首度合辦專攻內地家長的「（大灣區）香港學校教育展」昨日（15日）一連3日在亞博舉行，大會表示共有逾120間學校參展，成功吸引過萬名內地家長專程來港入場，有中學更透露首兩日收到近100張報名表，形容家長「很心急想即場面試」，另有中學派出已升讀大學的新移民畢業生落場，向內地生介紹學校。

校長：內地家長關心附近樓價、銜接問題

合辦教育展的議會及校長會代表早前表明希望幫助透過「高才通」計劃來港的人才子女，以及身在內地的港籍學生等，加深認識本港學制和收生要求。展覽今日（16日）舉行開幕禮，津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩形容今次是「破天荒合作」，4間機構聯合「說好香港教育故事」。她承認部份參展學校有收生需要，但強調學校並非完全因收生壓力才參展。

直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安亦表示，學生能在本港最優質的教育體系、開放多元及背靠祖國的環境中成長，面對世界挑戰，希望家長能夠在展覽為子女找到心儀學校。資助小學校長會主席、寶覺小學校長鍾麗金則指香港學生和教育體制在多個國際教育評測中取得優異成績，內地生入讀本地學校能接觸更多優質的國際教學資源。

部分參展學校表示首兩日已收到不少家長即場交報名表。位於大圍的保良局朱敬文中學校長趙文浩表示，不少家長關心子女學術銜接及居住問題，問及學校附近樓價等資料。他亦透露，已收到接近100人報名申請，「主要是大灣區內的初中學生，家長很心急想即場面試」，校方將陸續為報名學生安排面試、筆試及學校參觀，

北角東華三院李潤田紀念中學校長曾詠珊則指，不少家長關心學校教學方針、學校所在區域及學生適應問題，部分家長對於學校的STEAM教育特別感興趣，暫時已有數十人即場交報名表。

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責任編輯：馮琪