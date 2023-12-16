教育展丨大灣區教育展開幕禮有中學收過百報名表 主辦方希望下屆提供更全面資訊

▲ 第一屆（大灣區）香港學校教育展今日舉辦開幕典禮。

一連三日的第一屆（大灣區）香港學校教育展今日舉辦開幕典禮，教育局副局長施俊輝出席致辭時表示香港擁有良好教育基礎及資源，能夠培養國家需要的人才，推動高質量發展的新方向。教育展進入第二日，熱潮仍未減，大批內地家長進場索取學校資料，有學校透露昨日及今日收到接近百張報名表。鴻興印刷集團執行主席任澤明表示，（大灣區）香港教育展配合國家發展方向，過往沒有平台讓內地家長認識香港教育，期望下屆教育展能提供更全面資訊給家長。

施俊輝：香港擁有良好教育基建為國家培育人才

施俊輝表示，這次香港學校教育展展示香港學校不同特色，政府積極推動「高才通」等搶人才、留人才政策，最新收到20萬宗「高才通」申請，批出超過12萬宗，香港擁有良好教育基建，「背靠祖國、聯通世界」，通過人才合作、科研合作等能夠為國家培養人才，推動國家高質量發展。據悉，7個輸入人才計劃在今年首11個月，共批出超過5萬名18歲以下未婚子女受養人，較上一個月增加超過5000人。

陳狄安校長冀家長能夠在平台為子女找到心儀學校

香港直接資助議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會及香港資助小學校長會首度聯合主辦第一屆（大灣區）香港學校教育展，香港津貼中小學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩形容這次是破天荒的合作，四間機構合作說好香港教育的故事。她表示，香港人才輩出全因資助學校有足夠資源讓學生變得優秀，畢業生出路多元，銜接本地、內地及國際學府。

香港直接資助議會、英華書院校長陳狄安表示，教育是小朋友成長重要一環，沒有教育沒有未來，小朋友能在最優質教育體系中、開放多元及背靠祖國的環境中成長，面對世界的挑戰。他希望，家長能夠在平台為子女找到心儀學校。

校長期望為學生打開世界之門



津貼小學議會主席、天水圍循道衛理小學校長蘇炳輝表示香港小學生從小接受中英雙語教學，為學生打開通往全球化世界大門，冀望大灣區香港教育展能夠讓更多家長認識香港學校。香港資助小學校長會主席、寶覺小學校長鍾麗金表示香港學生和教育體制在多個國際教育評測中取得優異成績，每年吸引大批世界各地學者及學校到港交流，內地學生入讀本地學校是讓學生接觸更多優質的國際教學資源。

首屆（大灣區）香港學校教育展吸引過萬內地家長專程到港入場，參展學校東華三院李潤田紀念中學校長曾詠珊表示不少家長關心學校教學方針、學校所在區域及學生適應問題。不少家長到攤位查詢學校理念，「有部分家長特別對STEAM教育有興趣，即時交報名表」，學校暫時收取數十張報名表。曾詠珊補充，家長擔心子女6年中學生活後升學問題，學校升學銜接英國及內地，出路廣闊。

校風優良的保良局朱敬文中學是家長目標之一，趙文浩校長透露已收到接近100張報名申請，「主要是大灣區內的初中學生，家長很心急想即場面試」，趙文浩校長將會為報名學生陸續安排面試、筆試及學校參觀，增加學生對學校的了解。他表示，不少家長關心子女學術銜接及居住，問及附近樓價等情況。

鴻興印刷集團執行主席任澤明表示，（大灣區）香港教育展配合國家發展方向，過往沒有平台讓內地家長認識香港教育，期望下屆教育展能提供更全面資訊給家長。

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責任編輯：王明芳