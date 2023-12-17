【市區重建】市建局料九龍城盛德街項目蝕15億元　韋志成：結果無可避免

▲ 盛德街項目地盤正進行清拆工程，重建後可提供約640個住宅單位。（市建局提供）

市建局在今年8月展開九龍城盛德街／馬頭涌道公務員建屋合作社發展項目（盛德街項目）的招標程序，在11月中截標時共接獲6份標書，中標發展商以19.34億元投得是次項目。市建局行政總監韋志成今日（17日）發表網誌指，項目中標價遠低於收購價，以致項目將錄得接近15億元的虧損，這個結果實屬「無可避免」。

韋志成表示，雖然盛德街項目的中標價，與較早前市場就此項目平均約26億元的估值比較，仍有超過兩成的差距，但他認為，在當前的市場狀況下，盛德街項目的中標價，仍算在合理水平之內。

他續稱，由於盛德街項目的物業業權收購是在2021年8月開始，當時正值樓市暢旺、中原城市領先指數處於歷史高位的時候，按市建局一貫「七年樓齡」的收購補償政策，最終以每平方呎19,848元的建議向自住物業業主提出收購。在此樓市下行的大環境下，中原城市領先指數已下跌約20%，項目中標價遠低於收購價，以致項目將錄得接近15億元的虧損，這個結果實屬無可避免。

韋志成稱，盛德街項目在重建後可提供約640個單位，較原本只有約150個單位增加超過3倍，為市場提供新建單位，讓社會上更多有住屋需要的市民受惠。同時，透過重整和重新規劃該區土地，項目亦改善地區環境和行人網絡，提升更新後此區的暢達性。因此，當局在考慮及評審批出盛德街項目的發展合約時，除市場情況及經濟環境外，亦一併考慮上述顧全社會整體利益的因素，而非只抱「善價而沽」的心態。所以，即使項目將會錄得虧損，市建局仍批出發展合約，項目如期推行。

在未來數年，市建局在九龍城、旺角和深水埗數個已展開收購的重建項目將陸續推出招標，若然樓市持續下行，這些項目日後的投標價將會繼續受壓；部分在樓市高位進行收購的項目，在「高買低賣」情況下，將有可能由盈轉虧。

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記者：黃穎津