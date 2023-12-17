許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市

▲ 許紹雄和龍嬿而嫁女，契爺契媽杜燕歌和韓馬利見證幸福。

許紹雄（Benz雄）雄「升呢」做外父，女兒許惠菁（Charmaine）在12月16日與新加坡男友Shane結婚，於晚上在跑馬地舉行婚宴，圈中好友苗僑偉夫婦、陳豪夫婦、黃浩然夫婦、杜琪峯、黃日華、宣萱、歐陽震華、限兆輝、江美儀、羅樂霖等到賀。

不過當中有有趣小插曲，歐陽震華、宣萱、江美儀結伴到場，歐陽震華影完大合照後才發現自己大頭蝦，把利市遺留在車上，宣萱安慰叫不用擔心可之後再補，可是她說完不久即發現自己也把利市遺留在車上，於是將車匙交給歐陽震華順便代取利市。

星二代丨許紹雄獲愛女貼父女舊照賀壽 許惠菁年尾出嫁竉女爸爸超暖心

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中式傳統斟茶

在當日早上，一對新人依傳統穿中式裙褂，分別向父母許紹雄和龍嬿而，以及契爺、契媽杜燕歌和韓馬利斟茶。

許紹雄在1992年與新加坡籍太太龍嬿而結婚，5年後誕下女兒許惠菁。

而出阿是廿四孝爸爸的Benz雄，對女兒如珠如寶，囡囡Charmaine在2020年於浸會大學傳播系一級榮譽畢業後，因Charmaine對烘焙有興趣，於是她開網店賣曲奇和蛋糕。

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許紹雄超寵女兒

之後，許紹雄打本700萬給女兒在新加坡開Cafe，許紹雄更不時到店做生招牌吸客，而Charmaine亦十分爭氣，Cafe在兩年就擴展至3間舖。

在去年，Charmaine的Cafe店舖在香港以pop up方式與其他食店合作，一向人緣好的許紹雄更碌人情卡廣邀多位藝人到店試食以宣傳，當中包括譚玉瑛、黎芷珊、江若琳夫婦，還有《絕代商驕》的黃子華與佘詩曼合體，十分利害。

至於許紹雄女婿Shane為新加坡人，擁有工商管理及工業工程商雙學位，和香港科技大學工業工程及決策分析學系碩士，可說年青有為，現時從事銀行業。