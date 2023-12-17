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馬國明湯洛雯結婚丨暖男馬國明公開感謝老婆　馬太湯洛雯：遇上你我真的很幸福【多圖】

娛樂 12:46 2023/12/17

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

馬國明與湯洛雯甜蜜到爆。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行婚禮，馬太湯洛雯在昨日（12月16日）下午1時起，在個人社交平台陸續上載婚禮照片，而一眾賓客之後亦分別在個人社交平台上載有關馬國明與湯洛雯婚禮相及短片，讓大眾見證喜悅。

在今日（12月17日）早前上，馬太湯洛雯在個人社交平台上載多張分別與姊妹團、父母的合照，向他們致謝，先多謝高海寧、蔡思貝、岑杏賢、胞妹湯樂瑤等，寫道：

特別感謝我的姊妹，
在這天婚禮為我東奔西走，
不能想像如果沒有他們，
我怎麼可以順利辦得成這次婚禮。
還有聽到你們在我宣誓的時候，
哭得還比我厲害，
就覺得你們很疼我的，
我愛你們❤️

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然後靚湯多謝父母湯鎮宗、張麗霞，寫道

還有我的父母，
看到他們當天全天幸福的笑着，
就能感受到他們滿滿的愛，
爸媽，我愛您們❣️

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另外，在昨天晚上，湯洛雯在個人社交平台上載當日結婚晚宴照片，並甜爆多謝丈夫馬國明的愛錫寫：

感謝老公給了我一個非常難忘的婚禮，
當天每一個環節都充滿感動和快樂，
覺得遇上你我真的很幸福，
是你令我變成一個更好的人，
但願我們相愛到白頭。

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身為暖男丈夫馬國明亦十分識做，在今日早上於個人社交平台上載婚禮照片，多謝太太勞心勞力安排完美婚禮，寫道：

謝謝老婆為老公安排咗個完美婚禮……
每個細節都很美……流程安排得很好……大家都玩得很開心……
😘😘😘
謝謝兄弟姊妹團……😎😎😎

馬國明上載婚禮照多謝太太湯洛雯。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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