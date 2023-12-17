新聞女王x獎門人丨錢嘉樂派高帽讚阿佘夠氣勢　麥美恩惡搞Man姐阿佘拍爛手掌

▲ 佘詩曼、李施嬅率《新聞女王》演員上《獎門人聖誕感謝祭》。

TVB節目《獎門人聖誕感謝祭》在今晚（12月17日）主持陣容有「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩及「新獎老」林秀怡、林正峰。

而今集兩隊陣容都是台慶劇《新聞女王》主要演員，「文家軍隊」有佘詩曼、何依婷、何廣沛、倪嘉雯及路芙，「SNK型男索女隊」有李施嬅、高海寧、王敏奕、鄧智堅及姚宏遠。

「文家軍隊」的阿佘雙手叉胸以女王姿態登場，霸氣外露。嘉樂也勁識做，笑指阿佘久違返TVB拍劇便掀起全城熱話，又向她大派高帽：「你睇下佘詩曼！使乜搞咁多嘢啫，擺個姿勢就壓住個場！」

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▲ 嘉樂在《獎門人聖誕感謝祭》向阿佘派高帽。

新聞女王丨麥美恩扮Man姐

麥美恩則大膽惡搞Man姐於《新聞女王》中經典場口：「等我教多你一次咩叫直播」，並硬銷地改為：「我而家就教多你一次，乜嘢叫直播帶貨！」霸氣不足、搞笑有餘，阿佘亦驚喜至大笑及拍手。

相當玩得的阿佘，除在「開心無敵燈燈燈」鬼馬地笑指要篤高海寧面珠墩，在「開心無敵彈遮遮」中又Man姐上身以大家熟悉的文慧心主播tone問泰文問題，非常過癮。

▲ 《獎門人聖誕感謝祭》麥美恩惡搞Man姐。

新聞女王丨李施嬅王敏奕搏到盡

除阿佘，「張家妍」李施嬅與「劉艷」王敏奕玩「開心無敵大電視」時亦相當投入，為演繹「四腳朝天」，二人二話不說瞓地示範真四腳朝天，表現合拍。

之後，二人反過來估答案時，當鄧智堅大叫「劉艷」，敏奕即醒目答中Stupid，勁有氣氛。

▲ 李施嬅與王敏奕十分投入。

另一位搶焦人物是「文家軍隊」的路芙，她與鄧智堅玩「開心無敵啜乒乓」前，遭劇中飾演「飛爺」的鄧智堅恐嚇：「贏咗我炒你架！」，

不過，路芙即醒目搵阿佘擋駕：「我有Man姐照。」

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