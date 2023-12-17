馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片

▲ 馬國明夫婦與「四大長老」合照。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行婚禮，湯洛雯（靚湯）在昨日（12月16日）下午在個人社交平台陸續上載婚禮照片後，一眾賓客之後亦分別在個人社交平台上載有關婚禮相片及短片。

事事以太太為先的馬國明，也待靚湯上載了婚禮後，自己也在社交平台陸續分享婚禮照片。在今天（12月17日）早上，他發文感謝太太安排婚禮，指：「每個細節都很美……流程安排得很好……大家都玩得很開心……」

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與「四大長老」合照

在今日下午約1時，馬國明再發文，今次上載夫婦與「四大長老」即雙方家長的合照，因為湯洛雯爸爸湯鎮宗本身也是藝人，所以平時大眾都經常見到湯鎮宗夫婦1

至於馬國明父母因為並非娛圈中，而馬國明為保護家人，過往亦沒在社交平台公開父母照片，而今次人生大事，所以馬國明也難得騷家人相片。

同時，馬國明亦感謝在婚禮當日為他們拍照的攝影團隊，以及一眾好朋友，他寫道：

謝謝 雙方 父母家人……😘😘😘

謝謝 攝影團隊……@alden_chenyin 😎😎😎

最後 工作多年……真的有很多 疼愛自己的朋友……未能全部請來……非常抱歉……希望未來日子有機會再請大家食飯……😝🤪😜

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