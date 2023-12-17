  • 15°C
香港時間 : 20231217日 (週日) 16:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片

娛樂 14:44 2023/12/17

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

馬國明夫婦與「四大長老」合照。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行婚禮，湯洛雯（靚湯）在昨日（12月16日）下午在個人社交平台陸續上載婚禮照片後，一眾賓客之後亦分別在個人社交平台上載有關婚禮相片及短片。

事事以太太為先的馬國明，也待靚湯上載了婚禮後，自己也在社交平台陸續分享婚禮照片。在今天（12月17日）早上，他發文感謝太太安排婚禮，指：「每個細節都很美……流程安排得很好……大家都玩得很開心……」

馬國明湯洛雯結婚丨暖男馬國明公開感謝老婆　馬太湯洛雯：遇上你我真的很幸福【多圖】

點擊圖片放大
+3
+2

與「四大長老」合照

在今日下午約1時，馬國明再發文，今次上載夫婦與「四大長老」即雙方家長的合照，因為湯洛雯爸爸湯鎮宗本身也是藝人，所以平時大眾都經常見到湯鎮宗夫婦1

至於馬國明父母因為並非娛圈中，而馬國明為保護家人，過往亦沒在社交平台公開父母照片，而今次人生大事，所以馬國明也難得騷家人相片。

同時，馬國明亦感謝在婚禮當日為他們拍照的攝影團隊，以及一眾好朋友，他寫道：

謝謝 雙方 父母家人……😘😘😘
謝謝 攝影團隊……@alden_chenyin 😎😎😎
最後 工作多年……真的有很多 疼愛自己的朋友……未能全部請來……非常抱歉……希望未來日子有機會再請大家食飯……😝🤪😜

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子攝影丨影靚相4式+拍IG片2大須知　楊潮凱急救爸爸親子攝影技巧

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

馬國明湯洛雯結婚丨暖男馬國明公開感謝老婆　馬太湯洛雯：遇上你我真的很幸福【多圖】
今日 12:46
馬國明湯洛雯結婚丨暖男馬國明公開感謝老婆　馬太湯洛雯：遇上你我真的很幸福【多圖】
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
13:23 2023/12/16
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆
14:24 2023/12/16
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球
15:53 2023/12/16
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋
17:59 2023/12/04
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋

你可能感興趣

馬國明湯洛雯結婚丨暖男馬國明公開感謝老婆　馬太湯洛雯：遇上你我真的很幸福【多圖】
今日 12:46
馬國明湯洛雯結婚丨暖男馬國明公開感謝老婆　馬太湯洛雯：遇上你我真的很幸福【多圖】
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
13:23 2023/12/16
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆
14:24 2023/12/16
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆
馬國明 湯洛雯 演員 娛樂人物職業 結婚 家庭關係 網絡熱話 TVB 馬國明（藝人）

最高瀏覽

馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
【六合彩】頭獎$8,300萬改周二開彩　幸運投注攻略即睇
【六合彩】頭獎$8,300萬改周二開彩　幸運投注攻略即睇
亞洲超星團丨Rain打頭陣演出拉開序幕　冼靖峰與余宗遙化身牛仔惡鬥晒肌黃奕斌
亞洲超星團丨Rain打頭陣演出拉開序幕　冼靖峰與余宗遙化身牛仔惡鬥晒肌黃奕斌
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆