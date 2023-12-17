妳不是她丨丁丁盈盈錫到破晒紀錄　郭柏妍突破乖女形象演「綠茶錶」

▲ 《妳不是她》

TVB新劇《妳不是她》將接棒《新聞女王》於下周一的聖誕夜（12月25日）播出，主要演員包括丁子朗（丁丁）、馮盈盈（FYY）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈等。

是次除了是FYY及丁丁首度升呢女一男一之作外，亦是後起小花Rosita首度突破清純框框，飾演bitchy味十足的「綠茶錶」。

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▲ 郭柏妍在《妳不是她》改過往乖女形象。

《妳不是她》劇情講述長不大兼冇擔帶的林信（丁子朗飾），與生活有規律兼做事認真嚴謹的夏莉（馮盈盈飾）拍拖兼同居3年；雖然明知性格不合兼熱戀褪色，但二人均選擇默默忍受，直到一次林信被夏莉發現暗地胡亂花掉20多萬、加上背著自己與火辣美女同車，二人為此激烈爭執兼鬧分手，混亂間發生嚴重車禍。

雖然大難不死，夏莉自此性情大變，由「苦悶情人」變身「趣味情人」，除了任勞任怨兼服侍周到，仲要玩得、Talk得兼識拆彈；縱然聽落「筍到爆」，但由於身邊各種跡象均顯示夏莉相當有可疑，林信久而久之亦覺得親密枕邊人漸趨陌生，最終林信發現夏莉一個驚天大秘密，令二人戀情面臨真正考驗。

馮盈盈：入行以嚟最大挑戰

在早前播出的劇集宣傳片中，FYY與丁丁愛得相當甜蜜癡纏，不少鏡頭均如連體嬰般黐到實一實，其中一幕「愛的孭孭」，唯美畫面加上冧爆表情，讓人更期待二人劇中互動。

二人受訪時坦言是拍劇以來與拍檔最多親密接觸一次，Fyy說：「係入行以嚟最大挑戰，監製April有事先講明親熱戲有訊息，係想透過我哋嘅互動同交流帶出情侶嘅感覺，令觀眾感受到愛情嘅力量同火花。」

丁丁則說：「呢套真係好多錫錫戲，因為係純愛情劇，會好深入咁講愛情，咁難免會描述到情侶間嘅親密行為，就好似一對情侶每日都會有親密行為咁。事前April怕我哋尷尬，拍攝親密戲前會預留多啲時間綵排，希望出嚟效果會好同令我哋拍得舒服啲同少啲壓力，好多謝監製佢哋。」

至於Rosita以超熱褲造型、與林景程在床上親密攬攬之餘，更聲大夾惡向夏莉挑機，最終更在床上大打出手，相當有睇頭，難免令人聯想Rosita在劇中會否介入「林夏戀」。

與景程拍床戲

談到與FYY之戰，Rosita坦言是拍劇突破之一：「我同盈盈決戰咗一個晚上，我拍咁耐劇第一次咁樣同女仔打鬥。」第二大突破是飾演綠茶婊，Rosita更指自己是一口答應：「我估唔到監製會搵我做呢個角色，佢同我以往角色非常唔同，我覺得係幾好嘅嘗試，所以一口答應咗。」

而在劇中某些場口要向人破口大罵，Rosita坦言有難度，皆因平時很少與人吵架，更笑言拍劇期間為投入角色辛苦了親弟：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧吓交，所以都要趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得嗰排我同細佬感情反而突飛猛進咗。另外我都有專登留意吓其他演員演鬧交戲嘅眼神。」第三大突破則是與林景程的親密床戲。