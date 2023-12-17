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冼靖峰余宗遙涂毓麟周殷廷迷你音樂會　自彈自唱騷新生代歌手實力

娛樂 15:50 2023/12/17

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冼靖峰

冼靖峰（Archie）、余宗遙（DEZ）、涂毓麟（Oscar）與周殷廷（Yan Ting）昨日（12月16日）在荃灣如心廣場舉行迷你音樂會，以悠揚樂韻與一眾歌迷迎接即將到來的聖誕。

Archie與DEZ近日因TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》人氣急升，在節目中獲Rain點名大讚靚聲的Archie，今次在現場自彈自唱《那個男人》，再獻唱《如果只有這一瞬間》、《If I ain’t got you》及《富士山下》。至於唱作歌手DEZ擅長不同樂器，則自彈自唱《Somebody To Love》、《在空中的這一秒》、《平行線上》及《3.14》。

而Oscar曾在演藝修讀鋼琴，並在英國皇家音樂學院深造，以精湛琴技自彈自唱《Nevermind》、《為你鍾情》、《戀愛候機室》及《是日運氣》。(Yan Ting除唱歌外，亦有兼顧導演工作，現場演繹《半祝福》、《不如不見》、《遲了悔改》及《傾城》。

亞洲超星團丨Rain打頭陣演出拉開序幕　冼靖峰與余宗遙化身牛仔惡鬥晒肌黃奕斌

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撰文 : TOPick柴犬出動

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