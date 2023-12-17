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【財爺網誌】《財政預算案》展開公眾咨詢　陳茂波料財赤過千億將謹慎管控開支

政治 16:09 2023/12/17

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新一份財政預算案即日起展開公眾咨詢。（陳茂波網誌截圖）

新一份《財政預算案》明年2月28日發表，財政司司長陳茂波今日在網誌表示，即日起就預算案展開公眾諮詢。他稱過去政府開支高速增長，適當的節流不能夠避免，將更謹慎管控。

陳茂波表示，環球利率持續高企，地緣政治緊張，香港經濟在疫後有增長，但動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入亦受影響。本年度財政赤字可能略超過1000億元，高於年初《預算案》預測近一倍，下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。

他又提到，撇除防疫抗疫，過去數年，政府開支高速增長，由2017/18年度的4,700多億元，增至2022/23年的6,600多億元，增幅達四成，遠超同期政府收入增幅。必須進入整固階段，有效管控開支以至適當節流是不能避免，會繼續維持公務員編制零增長，並已推行「資源效率優化計劃」，各政策局及部門2024-25年度須節省經常開支的1%，並於2025-26年度再節省1%。節省所得的資源將會在內部重新調配，供優化和推出新的公共服務。

陳茂波強調，會小心考慮社會、經濟發展需要，特別是弱勢和基層。亦會透過發展經濟發掘新增長點，例如加強與中東、東盟等地合作，增加政府收入。

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責任編輯：趙居逸

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