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【民主黨】今舉行周年大會　主席羅健熙：黨友冀民主黨續在港發聲

政治 17:37 2023/12/17

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

民主黨今日舉行周年大會。（區綽彥攝影）

民主黨今日舉行周年會員大會，主席羅健熙指，黨友希望黨維持，繼續堅持工作，繼續在香港講香港人心聲，強調黨會維持一些過去工作，如政策評論、YouTube 直播、每年施政報告提意見等，嘗試尋找方法在無議席或資源下維持地區工作。

民主黨領導層今日在該黨周年大會後會見傳媒，羅健熙指，今次周年大會，主要通過財務報告和工作報告，補選紀委會，「比較簡單議程」，沒有任何討論前路的議程。不過，他指交代工作報告時，交代黨有嘗試參與區議會選舉，但不足夠提名入閘等情況，有黨友問及將來黨未來工作。

羅健熙指，會上聽到的黨員聲音，黨友希望黨維持，繼續在香港講香港人心聲。他強調，一些過去政策評論、YouTube 直播、每年施政報告提意見等會維持，嘗試尋找方法在無議席或資源下維持地區工作。

民主黨副主席莫建成指，會上黨員都希望，民主黨在香港堅定為市民服務。

至於資源方面，羅健熙指，會同不方法去嘗試開源，「大有大做，細有細做」，但拒具體細節，坦言擔心透露後，很快便失去相關選項。

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記者：區綽彥

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