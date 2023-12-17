香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場　Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】

▲ 黃嘉雯開派對慶祝30歲生日。

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前30歲生日，踏入「三字頭」的她早前在日本與製作組同事慶祝生日，返港後與朋友到深圳開派對慶祝生日，當中包括與她同屆港姐陳熙蕊，而Carmaney的富二代男友Jordan也在場。

一向身材好的壽星女亦十分大方，身穿BlingBling銀色Tube Top露腰及騷事業線外，還展示長腿。

香港小姐丨黃嘉雯孖「男友」出席婚禮 大方合照戀情浮面

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黃嘉雯曾擔心三十而立

進入30歲，黃嘉雯發長文寫道：

人生就像花火，🎆

只管來世上體驗生命，

不能擁有，也不能留住，

燦爛一刻，

在別人心目中留下屬於大家的回憶。 📸 很慶幸自己在十二月出世，

因為十二月總是充滿喜樂，🎈

各種的慶祝氣氛。🎅🏻

一年的總結，迎接新的開始！

曾經很擔心這一天的來到，

擔心三十而立，

到這一天總要對得住自己，

幹一番大事。

但當我張開雙手迎接這一天，

發現現在就是最美好的自己。❤️

經歷了二十出頭的跌跌碰碰，

到今天可以做到很多十年前做不了的事。

擁有過去失敗的閱歷，

不會再犯同樣的錯，

少了任性，多了知性。

但依然有青春😆

可以金錢上支持自己想做的事，

擁有走過十年的朋友，👭

想吃什麼做什麼都是自由的。

為自己的人生負責。

對未來依然充滿期待。🙌🏻

難道不就是最好的自己嗎？

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然後，她自勉地表示：

生日快樂，#黃嘉雯 🎂

謝謝你的冒險精神，對世界充滿好奇，

帶給我那麼多精彩的故事。

謝謝你的勇敢，一直陪著我走過高山低谷。

生活本來就很沉悶，但跑起來就有風了🍃 PS. 在這裡，跟我的朋友示個愛，

謝謝你們無條件的愛護，令我人生更完滿。我愛你們❤️

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