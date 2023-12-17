香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場 Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】
2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前30歲生日，踏入「三字頭」的她早前在日本與製作組同事慶祝生日，返港後與朋友到深圳開派對慶祝生日，當中包括與她同屆港姐陳熙蕊，而Carmaney的富二代男友Jordan也在場。
一向身材好的壽星女亦十分大方，身穿BlingBling銀色Tube Top露腰及騷事業線外，還展示長腿。
黃嘉雯曾擔心三十而立
進入30歲，黃嘉雯發長文寫道：
人生就像花火，🎆
只管來世上體驗生命，
不能擁有，也不能留住，
燦爛一刻，
在別人心目中留下屬於大家的回憶。 📸
很慶幸自己在十二月出世，
因為十二月總是充滿喜樂，🎈
各種的慶祝氣氛。🎅🏻
一年的總結，迎接新的開始！
曾經很擔心這一天的來到，
擔心三十而立，
到這一天總要對得住自己，
幹一番大事。
但當我張開雙手迎接這一天，
發現現在就是最美好的自己。❤️
經歷了二十出頭的跌跌碰碰，
到今天可以做到很多十年前做不了的事。
擁有過去失敗的閱歷，
不會再犯同樣的錯，
少了任性，多了知性。
但依然有青春😆
可以金錢上支持自己想做的事，
擁有走過十年的朋友，👭
想吃什麼做什麼都是自由的。
為自己的人生負責。
對未來依然充滿期待。🙌🏻
難道不就是最好的自己嗎？
然後，她自勉地表示：
生日快樂，#黃嘉雯 🎂
謝謝你的冒險精神，對世界充滿好奇，
帶給我那麼多精彩的故事。
謝謝你的勇敢，一直陪著我走過高山低谷。
生活本來就很沉悶，但跑起來就有風了🍃
PS. 在這裡，跟我的朋友示個愛，
謝謝你們無條件的愛護，令我人生更完滿。我愛你們❤️
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動