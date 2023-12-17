  • 14°C
香港時間 : 20231217日 (週日) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨黃嘉雯生日騷身段富貴男友監場　Carmaney踏入30歲：現在是最美好【多圖】

娛樂 17:40 2023/12/17

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

黃嘉雯開派對慶祝30歲生日。

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前30歲生日，踏入「三字頭」的她早前在日本與製作組同事慶祝生日，返港後與朋友到深圳開派對慶祝生日，當中包括與她同屆港姐陳熙蕊，而Carmaney的富二代男友Jordan也在場。

一向身材好的壽星女亦十分大方，身穿BlingBling銀色Tube Top露腰及騷事業線外，還展示長腿。

香港小姐丨黃嘉雯孖「男友」出席婚禮　大方合照戀情浮面

點擊圖片放大
+9
+8

黃嘉雯曾擔心三十而立

進入30歲，黃嘉雯發長文寫道：

人生就像花火，🎆
只管來世上體驗生命，
不能擁有，也不能留住，
燦爛一刻，
在別人心目中留下屬於大家的回憶。 📸

很慶幸自己在十二月出世，
因為十二月總是充滿喜樂，🎈
各種的慶祝氣氛。🎅🏻
一年的總結，迎接新的開始！
曾經很擔心這一天的來到，
擔心三十而立，
到這一天總要對得住自己，
幹一番大事。
但當我張開雙手迎接這一天，
發現現在就是最美好的自己。❤️
經歷了二十出頭的跌跌碰碰，
到今天可以做到很多十年前做不了的事。
擁有過去失敗的閱歷，
不會再犯同樣的錯，
少了任性，多了知性。
但依然有青春😆
可以金錢上支持自己想做的事，
擁有走過十年的朋友，👭
想吃什麼做什麼都是自由的。
為自己的人生負責。
對未來依然充滿期待。🙌🏻
難道不就是最好的自己嗎？

點擊圖片放大
+23
+22

然後，她自勉地表示：

生日快樂，#黃嘉雯 🎂
謝謝你的冒險精神，對世界充滿好奇，
帶給我那麼多精彩的故事。
謝謝你的勇敢，一直陪著我走過高山低谷。
生活本來就很沉悶，但跑起來就有風了🍃

PS. 在這裡，跟我的朋友示個愛，
謝謝你們無條件的愛護，令我人生更完滿。我愛你們❤️

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】黃嘉雯穿玫瑰紅晚裝出海　Carmaney高貴性感：Like a rose【多圖】
19:39 2023/08/12
【香港小姐】黃嘉雯穿玫瑰紅晚裝出海　Carmaney高貴性感：Like a rose【多圖】
新聞女王丨陳若思感謝佘詩曼何依婷指導　J2女神Amber單親家庭成長獲媽媽應援【多圖】
12:11 2023/11/30
新聞女王丨陳若思感謝佘詩曼何依婷指導　J2女神Amber單親家庭成長獲媽媽應援【多圖】
【J2女神】黃紫恩穿開窿褲吸引網民眼球　盤點JoJo女神小機心打扮【多圖】
16:35 2023/09/26
【J2女神】黃紫恩穿開窿褲吸引網民眼球　盤點JoJo女神小機心打扮【多圖】
【開心速遞】李芷晴「離家」北上開工　女神內地拍劇不斷被約岀街【多圖】
18:30 2023/10/15
【開心速遞】李芷晴「離家」北上開工　女神內地拍劇不斷被約岀街【多圖】
【香港小姐】黃嘉雯穿熱褲露纖腰騷身段　與同屆港姐老友齊玩水【多圖】
19:18 2023/08/22
【香港小姐】黃嘉雯穿熱褲露纖腰騷身段　與同屆港姐老友齊玩水【多圖】
【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
18:39 2023/10/12
【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐】黃嘉雯穿玫瑰紅晚裝出海　Carmaney高貴性感：Like a rose【多圖】
19:39 2023/08/12
【香港小姐】黃嘉雯穿玫瑰紅晚裝出海　Carmaney高貴性感：Like a rose【多圖】
新聞女王丨陳若思感謝佘詩曼何依婷指導　J2女神Amber單親家庭成長獲媽媽應援【多圖】
12:11 2023/11/30
新聞女王丨陳若思感謝佘詩曼何依婷指導　J2女神Amber單親家庭成長獲媽媽應援【多圖】
【J2女神】黃紫恩穿開窿褲吸引網民眼球　盤點JoJo女神小機心打扮【多圖】
16:35 2023/09/26
【J2女神】黃紫恩穿開窿褲吸引網民眼球　盤點JoJo女神小機心打扮【多圖】
黃嘉雯 娛樂人物職業 演員 香港小姐 陳熙蕊 TVB

最高瀏覽

馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠朱千雪見證幸福　好姊妹高海寧接獲花球
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明湯洛雯婚禮照曝光　馬明深情擁吻靚湯：Forever ours
【六合彩】頭獎$8,300萬改周二開彩　幸運投注攻略即睇
【六合彩】頭獎$8,300萬改周二開彩　幸運投注攻略即睇
亞洲超星團丨Rain打頭陣演出拉開序幕　冼靖峰與余宗遙化身牛仔惡鬥晒肌黃奕斌
亞洲超星團丨Rain打頭陣演出拉開序幕　冼靖峰與余宗遙化身牛仔惡鬥晒肌黃奕斌
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆
馬國明湯洛雯結婚丨唐詩詠分享馬明靚湯婚禮照　為二哥高興：搵到個好老婆