【三隧分流】分時段收費今起實施　一條過海小巴線加價逾4成

▲ 分時段收費今起實施，一條過海小巴線加價逾4成。（陳靜儀攝）

政府今日（17日）起在三條過海隧道，向過海私家車及電單車實施「分時段收費」方案。新措施下小巴等商用車輛全日劃一收50元，有行經紅隧的小巴線因而加價，最高加幅逾4成。小巴業界批評政府一意孤行，未有考慮收費將被轉嫁在市民身上。

今日上午5時起，西隧非公眾假期的私家車及電單車收費分別介乎20至60元和8至24元，紅隧及東隧則介乎20至40元及和8至16元，公眾假期三隧私家車就劃一20至25元，電單車8至10元。

TOPick記者今日到紅隧九龍出入口視察，行車通道電子顯示屏打出「分時段收費已實施」的字樣，另寫有在該時段不同類型車輛的收費。現場交通亦大致暢順。

運輸及物流局預計，新措施可提供誘因令部分駕駛者改變出行習慣或考慮改乘公共交通，預期可減少早上繁忙時段累積的過海車流，使紅隧和東隧的車龍，分別可縮短約1至1.5公里和0.5公里，並可減低過海車龍對非過海交通造成的影響。

由於商用車輛包括貨車、巴士、小巴等全日劃一收50元，八條經紅隧過海的紅色小巴線今日起分別加價2至6元，當中加幅最大的路線是灣仔來往慈雲山的路線，車費由14元加價至20元，加幅達43%。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，小巴使用紅隧的收費由原來的10元增至50元，變相來回一次隧道需多付80元，故加價多少視乎來回是否有客。以16座小巴計算，每名乘客須加價5元才能覆蓋多出的隧道費，惟部分路線回程時未必滿客，小巴甚至需要「蝕」隧道費，因此一些路線加幅會達5元或以上。

張漢華又對新收費方案感到無奈，明白加價對市民影響甚大，惟政府「一意孤行，決定草率」，無視立法會議員及工會的建議，亦沒有考慮加幅將轉移至市民身上，擔心加車費後難與巴士競爭，以致流失乘客。

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記者：黃穎津