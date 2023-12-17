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亞洲超星團丨黃奕斌贏冼靖峰余宗遙　趙天翼獲讚有天賦

娛樂 18:32 2023/12/17

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《亞洲超星團》

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》在昨晚（12月16日）昨晚播出一集是第一次舞台公演。

當中，出場名單如下：《Phantom》對戰組合，有「魅影星系隊」愛合、艾煜坤、黃星綽、謝鑫、阿昕然和朱永強，VS「飛到飯堂隊」譚奕天、江文俊、梁詩煜、衛軒汶、郝瑞然和蔡鑫；《One and ONLY》對戰組合，有「純愛戰士隊」鐘駿一、文佐匡、龍之介、沈梓豪、吳玄曄和陳梁，VS「Magic cube隊」智樹、土方琉伊、孫瀟威、王坤、汪穆清和黃鑫；《Lydia》對戰組合，有「深藏不露隊」冼靖峰、余宗遙、楊奕辰、大夢、路己和羅奕傑，VS「天天探險隊」黃輝雄、黃奕斌、趙天翼、肖宇浩、白子奕和孫竟東。

經過一輪激戰，勝出隊伍分別是「飛到飯堂隊」、「純愛戰士隊」和「天天探險隊」。

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純愛戰士隊

郝瑞然表演前緊張

11隊之中，「飛到飯堂隊」演出獲得不俗評價，擔任超星總製作人的Rain說：「想要表揚你們，六位的表現非常棒。」超星導師程瀟透露「飯堂隊」的郝瑞然，賽前腳部骨折兼要打石膏，她說：「你今天把護具取掉了，但是真的完全看不出來，我覺得你很厲害，你比我厲害太多了！」郝瑞然聞言感動落淚。

其實郝瑞然表演前夕腳還是很痛，更一度緊張爆喊兼手震，幸好獲一班隊友圍着不斷鼓勵，最終順利完成比賽，場面感人。

郝瑞然緊張到爆喊。

文佐匡不夠自信

「純愛戰士隊」的演出同樣吸睛，他們以白恤衫＋白褲＋Colorful西裝上陣，造型已相當醒目，加上他們大跳可愛舞蹈，搶盡焦點。

平時外形酷爆的鐘駿一表演期間大晒反差萌獲點名力讚，導師程瀟說：「在6位中優秀得很突出，這首歌的風格跟第一個舞台的你的風格完全不一樣，這次比較可愛、有點俏皮的，這種風格你也能駕馭。」

惟香港代表文佐匡則被點名指不夠自信，Rain說：「你唱歌也好，跳舞也好，看起來沒有自信心，將來我也會一直盯着你的！」

張天翼被程瀟讚有天賦。

香港代表內鬥

最後演出的《Lydia》對戰組合，上演香港代表內鬥：冼靖峰與余宗遙VS黃奕斌，最終黃奕斌所屬的「天天探險隊」技勝一籌。

Rain大讚「天天探險隊」演出簡練、帥氣，Intro編得很好和能夠運用好整個舞台，程瀟則大讚趙天翼：「天翼真的很有天賦，我中期看的時候你還是會有locking的感覺，但是今天真的一點都看不出來，你跟中期考核的時候，真的是兩個人的感覺。」

冼靖峰率領的「深藏不露隊」以Vocal為主，演出的舞蹈略為簡單。話雖如此，唱功大於「舞」功的余宗遙亦獲讚賞，導師陸永說：「我記得你中期考核時仲係好冇信心跳舞，因為你本身唔係跳舞嘅人，你今日嘅進步好多好有驚喜，你話係跳唱歌手，我絕對相信。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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綜藝節目 TVB 冼靖峰 黃奕斌

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