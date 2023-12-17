【制服團體】航空青年團舉行周年會操　鄧炳強鼓勵學員加強認識國家

▲ 航空青年團舉行周年會操。

「香港航空青年團行動部周年會操」今日舉行，近300名成人長官和學員，列隊九龍灣香港輔助警察隊總部操場，接受檢閱官、保安局局長鄧炳強檢閱。

航青團指，鄧炳強今日致辭訓勉學員時，提出三點希望，包括要有擁抱夢想的決心、要有一飛沖天的幹勁，以及要有貢獻國家繁榮理想。鄧炳強亦提到，近日國產客機C919和ARJ21訪問香港，鼓勵年輕學員要加強認識國家，從中把握機遇，為國家貢獻應有力量。

出席活動的包括中電主席米高嘉道理、政府飛行服務隊總監胡偉雄、立法會議員陳克勤、李惟宏、郭玲麗及黃俊碩，圓玄學院主席陳國超等。

香港航空青年團來年將正式加入保安局，成為部門資助的青少年制服團隊。航青團指，相信在政府支援下，學員一定會有更加多發展機會，日後無論在航空界，還是社會其他崗位上盡展所長。

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責任編輯：趙居逸