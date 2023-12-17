【湯曉鷗逝世】曾率中大團隊創辦商湯科技　段崇智：湯曉鷗離世是對中大極大損失

▲ 商湯科技於上周六（16日）傍晚發訃告證實湯曉鷗因病救治無效。（網頁截圖）

曾率領中大多媒體實驗室團隊創辦內地人工智能獨角獸商湯科技的湯曉鷗，於上周五（15日）病逝，終年55歲，學界及政界紛紛致哀。中大校長段崇智對於湯曉鷗離世表示感到突然及悲傷，形容湯曉鷗是一位出色學者、創業家，也是其「緊密工作夥伴及摰友」，形容湯曉鷗離世對中大是極大損失。

湯曉鷗生於1968年出生於中國遼寧鞍山，1990年從中國科學技術大學畢業，1991年獲得美國羅徹斯特大學碩士學位，1996年獲得麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）博士學位；同年加入中大信息工程學系任教，其後於2001年創立中大多媒體實驗室，更領導實驗室研究團隊，於2014年成立「獨角獸」商湯科技，商湯科技於2021年在港交所上市。

中大回覆表示，得悉湯曉鷗離世深感悲痛，大學深切哀悼。中大校長段崇智對此表示︰「湯教授是一位出色的學者、創業家、也是我的緊密工作夥伴及摰友，他的離世對於大學是極大損失，我深感悲痛。」段崇智亦讚揚湯曉鷗，不只在人工智能領域成績驕人，更將科研成果轉化為全國領先的獨角獸企業，啟發無數大學成員和企業家，為推動科研及創業文化作出重大貢獻．

創新科技及工業局局長孫東及特首策組組長黃元山均對湯曉鷗離世表示深切哀悼。孫東指，湯曉鷗是人工智能領域的翹楚，一生致力投身創科事業，亦多年來在大學傳授知識，同時是特首顧問團成員，並於2018至2021年期間出任香港科技園公司董事局成員，為本港創科事業發展作出重要貢獻。黃元山則提到，自特首顧問團3月成立以來，湯曉鷗在創新及創業方面提供許多寶貴意見，貢獻良多。

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責任編輯：馮琪雅