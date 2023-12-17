【高才通】內地高才冀為子女覓普通話教學小學　擬借本港學校銜接英美大學

▲ 首屆「大灣區香港學校教育展」今日（17日）結束，大會稱逾3萬名內地家長參加。（陳靜儀攝）

首屆「大灣區香港學校教育展」今日（17日）結束，大會稱逾3萬人參加，部分內地家長來自北京及山東等地，擬循高才通、優才計劃等來港。不少家長心儀本港國際學校及「Band 1」直資學校，部分人更視本港學校為銜接英、美大學的跳板；亦有「高才」家長稱內地教學模式傳統、多功課，受本港多元化教學吸引，盼為女兒找普通話教學、非全英學校。

有學校透露在3日展期共收到數十至100份報名表，大部分申請屬插班生，在縮班潮下料有助補充各級生源。

稱港教育更多元 覓非全英語學校

入境處統計顯示，7個人才入境計劃下，今年首11個月已有52,921名18歲以下未婚子女受養人簽證申請獲批，包括逾2.7萬名「高才」子女，以及1.4萬名「優才」子女等。教育展由上周五（15日）起一連3日在亞博館舉行，有逾130間本港中小學及幼稚園參展。

從事貿易的「高才」家長李女士表示，女兒在廣州公辦小學就讀3年級，性格較為活潑、坐不定，因此不適應內地以「排排坐方式上課」、着重知識產出及功課多的傳統教學模式。相反，她認為香港有各種類型的學校，在教育上更多元化，故盼來港為女兒找以普通話教學、非全英學校，並於日後應考文憑試，目標考進本港「五大」。她坦言「拖家帶口」下，全家搬到香港有難度，故前期會由她陪女兒來港讀書，暫未知日後會找工作還是開公司，以滿足續簽要求。

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家長趙女士指丈夫從事手機研發、剛獲優才計劃批准來港，她指國內學校一般每班40多人，認為香港教育課程豐富，且實行小班教學，師生比例較佳，故希望為小四的女兒尋找以英文為主的國際學校，以銜接日後升讀英國、美國等地大學，她說在教育展上聽過現場教師分享後，對「直資學校感覺挺好」。

深圳港籍生家長邵先生從事技術研發及管理，他表示其兒子現正就讀小六，但在內地「學位法」下，持香港戶籍較難升到好學校，故「願意用點錢」揀選須收取學費的直資學校，認為以「資金過濾部分人，競爭會少一點」。他表示心儀沙田第1組別（Band 1）直資中學，計劃全家人回港定居，目前已在沙田「看房子」。

有學校收表數十份 多屬插班生

本港學生人口下降，黃大仙區為「重災區」之一，區內福德學校在3日教育展接獲逾20份報名表，學校活動主任楊老師認為，招收插班生有助填充各級學生、對收生有幫助。有份合辦教育展的直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安表示，大會為部分學校安排房間，即場進行面試及筆試，有幼稚園更即場取錄了7、8名學生，但強調展覽最主要目的是「說好香港教育故事」，故並非全部參展學校設即場招生。

陳狄安提到，活動吸引了來自大灣區，以及更遠的北京、遼寧和上海等地家長到場，估計3日合共吸引逾3萬人到場，與預期相若。對於參展名單上個別學校，如拔萃女書院及英華書院今午未有擺攤位，陳狄安指各校可選擇擺2日或3日攤位，其所屬英華則在首2日設攤位，並未有收到家長投訴找不到心儀學校。

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記者：梁凱婷