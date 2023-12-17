  • 15°C
香港時間 : 20231217日 (週日) 22:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高才通】內地高才冀為子女覓普通話教學小學　擬借本港學校銜接英美大學

社會 21:37 2023/12/17

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

首屆「大灣區香港學校教育展」今日（17日）結束，大會稱逾3萬名內地家長參加。（陳靜儀攝）

首屆「大灣區香港學校教育展」今日（17日）結束，大會稱逾3萬人參加，部分內地家長來自北京及山東等地，擬循高才通、優才計劃等來港。不少家長心儀本港國際學校及「Band 1」直資學校，部分人更視本港學校為銜接英、美大學的跳板；亦有「高才」家長稱內地教學模式傳統、多功課，受本港多元化教學吸引，盼為女兒找普通話教學、非全英學校。

有學校透露在3日展期共收到數十至100份報名表，大部分申請屬插班生，在縮班潮下料有助補充各級生源。

稱港教育更多元　覓非全英語學校

入境處統計顯示，7個人才入境計劃下，今年首11個月已有52,921名18歲以下未婚子女受養人簽證申請獲批，包括逾2.7萬名「高才」子女，以及1.4萬名「優才」子女等。教育展由上周五（15日）起一連3日在亞博館舉行，有逾130間本港中小學及幼稚園參展。

從事貿易的「高才」家長李女士表示，女兒在廣州公辦小學就讀3年級，性格較為活潑、坐不定，因此不適應內地以「排排坐方式上課」、着重知識產出及功課多的傳統教學模式。相反，她認為香港有各種類型的學校，在教育上更多元化，故盼來港為女兒找以普通話教學、非全英學校，並於日後應考文憑試，目標考進本港「五大」。她坦言「拖家帶口」下，全家搬到香港有難度，故前期會由她陪女兒來港讀書，暫未知日後會找工作還是開公司，以滿足續簽要求。

點擊圖片放大

家長趙女士指丈夫從事手機研發、剛獲優才計劃批准來港，她指國內學校一般每班40多人，認為香港教育課程豐富，且實行小班教學，師生比例較佳，故希望為小四的女兒尋找以英文為主的國際學校，以銜接日後升讀英國、美國等地大學，她說在教育展上聽過現場教師分享後，對「直資學校感覺挺好」。

深圳港籍生家長邵先生從事技術研發及管理，他表示其兒子現正就讀小六，但在內地「學位法」下，持香港戶籍較難升到好學校，故「願意用點錢」揀選須收取學費的直資學校，認為以「資金過濾部分人，競爭會少一點」。他表示心儀沙田第1組別（Band 1）直資中學，計劃全家人回港定居，目前已在沙田「看房子」。

有學校收表數十份 多屬插班生

本港學生人口下降，黃大仙區為「重災區」之一，區內福德學校在3日教育展接獲逾20份報名表，學校活動主任楊老師認為，招收插班生有助填充各級學生、對收生有幫助。有份合辦教育展的直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安表示，大會為部分學校安排房間，即場進行面試及筆試，有幼稚園更即場取錄了7、8名學生，但強調展覽最主要目的是「說好香港教育故事」，故並非全部參展學校設即場招生。

陳狄安提到，活動吸引了來自大灣區，以及更遠的北京、遼寧和上海等地家長到場，估計3日合共吸引逾3萬人到場，與預期相若。對於參展名單上個別學校，如拔萃女書院及英華書院今午未有擺攤位，陳狄安指各校可選擇擺2日或3日攤位，其所屬英華則在首2日設攤位，並未有收到家長投訴找不到心儀學校。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷

相關文章

【招收內地生】有學校適應課程帶內地生搭「叮叮」　中文教材加粵語拼音
今日 22:29
【招收內地生】有學校適應課程帶內地生搭「叮叮」　中文教材加粵語拼音
【招收內地生】多間中學開設小紅書帳戶　直接與內地學生及家長溝通
今日 22:12
【招收內地生】多間中學開設小紅書帳戶　直接與內地學生及家長溝通
【高才通】學界破天荒辦大型教育展吸引逾萬名大灣區家長　有中學首兩日收近100人報名
18:40 2023/12/16
【高才通】學界破天荒辦大型教育展吸引逾萬名大灣區家長　有中學首兩日收近100人報名

你可能感興趣

【招收內地生】有學校適應課程帶內地生搭「叮叮」　中文教材加粵語拼音
今日 22:29
【招收內地生】有學校適應課程帶內地生搭「叮叮」　中文教材加粵語拼音
【招收內地生】多間中學開設小紅書帳戶　直接與內地學生及家長溝通
今日 22:12
【招收內地生】多間中學開設小紅書帳戶　直接與內地學生及家長溝通
【高才通】學界破天荒辦大型教育展吸引逾萬名大灣區家長　有中學首兩日收近100人報名
18:40 2023/12/16
【高才通】學界破天荒辦大型教育展吸引逾萬名大灣區家長　有中學首兩日收近100人報名
高才通 移民 中小學教育 簽證 大學 老師 福德學校 幼稚園 入境處 大灣區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市