【社區共融】工銀亞洲深水埗分行設「共融工作坊」　與青少年迎接聖誕兼學習理財

▲ 中國工商銀行（亞洲）深水埗分行本月起設立「共融工作坊」。（基金提供圖片）

工銀亞洲慈善基金近日成功推動於中國工商銀行（亞洲）深水埗分行設立「共融工作坊」，於本月開幕，目標透過聯動社福機構合作夥伴，為區內有需要人士提供社區共享空間作兒童及青少年課餘活動、興趣班及社區同樂活動等用途，應對本港社會對社區共享空間的需要。

基金會昨日（16日）與基督教家庭服務中心合辦「聖誕同樂日」，與深水埗區內青少年一同迎接聖誕，並進行理財桌上遊戲，助他們建立正確理財概念。活動期間，由銀行義工講解理財知識，並鼓勵青少年培養良好理財習慣。

基督教家庭服務中心服務總監吳美娟表示，很高興是次與工銀亞洲慈善基金合作，樂見銀行推動「共融工作坊」，正好回應深水埗區內居民對共享社區空間的需求。中國工商銀行（亞洲）副主席、執行董事兼行政總裁、工銀亞洲慈善基金董事武龍表示，深水埗區內不少家庭居住環境狹窄，其首設「共融工作坊」精準應區對內居民所需，為有需要人士提供社區共享空間，凝聚不同社區人士和社福機構締結鄰舍網絡，體現民商合作，共同建設美好社區。

「共融工作坊」首階段由工銀亞洲慈善基金聯繫地區社福機構，為深水埗區內兒童、青少年及有需要人士提供學習和玩樂空間，構建關愛共融的友善社區。工銀亞洲慈善基金將繼續研究推出更多關愛措施，推動社區的和諧共融發展。

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責任編輯：馮琪雅