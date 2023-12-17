【招收內地生】多間中學開設小紅書帳戶　直接與內地學生及家長溝通

▲ 寶血女子中學副校長曾梓維認為，展覽有助內地家長認識香港學校的優勢。（陳靜儀攝）

位於柴灣的寶血女子中學在3日展期內，即場接獲逾100份報名表，當中半數報讀明年中一。該校副校長形容內地生源為「香港學校的出路」，有助填補本地學童人口下降及移民潮流失的空缺，校長更開設小紅書帳戶，直接與內地學生及家長溝通，成功建立口碑。

中學收逾百表半數報中一 「港校出路」

寶血女子中學副校長曾梓維認為，展覽有助內地家長認識香港學校的優勢，並透露該校在3日展期接獲逾100份報名表，當中報讀明年中一及申請插班數目各佔一半；插班申請中，經高才通計劃來港的家庭佔4成。他又指，近年移民潮及疫情下，有約20名學生退學，校方期望是次可招收逾20位插班生，但亦會按表現、決定實際取錄學生人數。

寶血女中 藉小紅書溝通

曾梓維亦表示，「高才」家庭大多是「尖子家庭」，接觸的家長中，不乏醫生、律師、科技專才等，因此學生質素及水平非常高。他認為，在本港學生人口下降及移民潮影響下，本港學校需「另覓出路」，形容內地生源為「香港學校的出路」；而高才通計劃、大灣區發展對本港教育界亦有莫大幫助。因此，學校是次通過不同途徑宣傳，如小紅書、微信等平台，在建立口碑方面效果非常好。

記者翻查內地社交平台小紅書網頁，留意到以「寶血女子中學杜校長」名義開設的帳戶，當中用簡體字撰寫有關展覽攤位、校長分享環節內容的帖文，直接與內地學生及家長溝通。另外，小紅書亦出現以「香港何明華會督中學金校長」、「香港教育工作者聯會黃楚標中學」名義開設的帳戶，分享學校活動照片。

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記者：梁凱婷