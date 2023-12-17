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【招收內地生】有學校適應課程帶內地生搭「叮叮」　中文教材加粵語拼音

社會 22:29 2023/12/17

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熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

首屆「（大灣區）香港學校教育展」大會稱逾3萬人參加。（陳掙儀攝）

近年內地新來港學生數目持續增加，為協助他們適應香港生活及學習環境，孔聖堂禮仁書院（前身為孔聖堂中學）表示會設立適應課程，包括帶領學生搭電車認識香港；李陞大坑學校亦稱，本身校內外籍學生佔整體8成，亦會在中文教材加入粵語拼音；並相信新來港學生已有心理準備須學習繁體字。

首屆「（大灣區）香港學校教育展」參展學校之一、位於灣仔區、直資的孔聖堂禮仁書院學與教主管何柏欣透露，學校在展覽中共接獲好幾十份申請表，留意到大部分為「高才」家庭。他提到，學校過去招收不少內地新來港學生，會為他們提供合共24小時的適應課程，涉及廣東話及基本英文班，以及一系列課程介紹香港及所住社區，包括帶他們搭地鐵、及俗稱「叮叮」的電車等，作社區體驗；另會教導他們運用社區資源，如參與社區中心活動。

中文教材　增粵語拼音

至於，同樣位於灣仔區、資助小學李陞大坑學校校長葉小麗亦表示，校內外籍學生佔整體8成，因此本身已為中文教材加入粵語拼音，相信有助新來港學生適應；她稱「到任何一間香港學校都需要學繁體字」，相信有關學生已有心理準備。她又提及，許多內地生本身均用英文上課，有部分在了解該校課程後立即報名，「內地學生有許多種類，不是我們想像中的那樣」，相信銜接不成問題。

有份合辦教育展的直資學校議會主席陳狄安認為，即使有學校取錄內地生，相信校方會評估教學語言能否配合學習，未必會因此而貿然改為「普教中」。他亦得悉，有學校將為內地生提供銜接課程，例如學習粵語、英語及香港地道文化等。

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記者：梁凱婷

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