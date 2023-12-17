【過渡性房屋】赤柱「尚晉坊」入住率達9成　不設物管公司由住戶任「樓長」

▲ 香港仔坊會理事長周其仲。（王韻青攝）

赤柱過渡性房屋「尚晉坊」今（17日）舉行入伙禮，提供40個單位，面積介乎166至480呎。「尚晉坊」首輪住戶已於今年4月底簽約並於5月入伙，現時入住率約九成。香港仔坊會理事長周其仲表示，「尚晉坊」除了為市民提供過度性房屋，亦希望建立社區支援網絡；而尚晉坊不設物管公司，由住戶自行管理，並設有「樓長」的制度，由住戶擔任，每月開會交流屋苑大小事務。

周其仲表示，「尚晉坊」除了為居住惡劣環境及有逼切住屋需要的市民提供過度性房屋，紓解住屋壓力，亦着重住戶發展，提升獨立生活能力，及連接區內團體共建和諧友善、互惠互助、具人情味的社區，建立社區支援網絡。

住戶任「樓長」充當保安角色 設積分制鼓勵住戶參與

尚晉坊不設物管公司，由住戶自行管理，並設有「樓長」的制度，由住戶擔任，每月開會交流屋苑大小事務。坊會表示，「尚晉坊」只有40伙，聘請物管公司的成本高，加上坊會希望建立和諧友善、互惠互助的社區，故設立「樓長」制度，由居民管理屋苑大小事務。「樓長」屬自願性質，亦會定期更換，希望每個居民都有機會為其他住戶服務。坊會指，尚晉坊設「住戶積分制」，住戶可透過參與屋苑活動賺取積分並換取日用品，鼓勵住戶積極參與社區活動及擔任「樓長」。

坊會指，「樓長」主要負責巡邏、留意住戶是否有違規，及觀察屋苑設施是否需要維修等，「尚晉坊」的伙數少，如遇「生面口」的人在屋苑範圍內出沒，「樓長」亦容易識別。如遇上較嚴重、住戶未能處理的問題，「樓長」會聯絡坊會的同事協助。項目亦設「耆職隊」，由前房署物管同工所組成的義工團隊，協助屋苑公眾地方進行定期檢查及簡單維修，亦會協助住戶單位內一些小維修，並與住戶分享家居維修小技巧，增強居民的能力。

羅先生6月遷入尚晉坊，與初中兒子同住一2人單位。羅先生自搬入屋苑後就開始擔任「樓長」，他表示，入住前曾到尚晉坊參觀單位，發現居民大都是需要照顧的單親家庭及長者；而自己有能力，加上居民的數量不多，就請纓擔任「樓長」，為社區出一分力。羅先生表示，擔任「樓長」後生活變得充實，現在居民有大小事均會找他幫忙，鄰舍間的關係變得密切。

住戶對過渡性房屋改觀：搬咗嚟之後唔希望快啲上樓

年近70歲的施生施太在上水租住6千多元的唐樓單位居住近10年，並已輪候公屋五年。2人今年9月被業主逼遷，同月在過渡性房屋開放日認識到香港仔坊會，認為相當符合他們的要求，便立即申請入住。香港仔坊會在三個星期內完成審批，安排入住「尚晉坊」面積230多尺的二人單位，月租4千多元。施先生表示，以往過渡性房屋印象不太好，不想入住組合屋，但入住「尚晉坊」後對過渡性房屋改觀。施太太形容，現時環境與以往「天同地」，以往「擰轉身係牆，再擰轉身伸出手又係牆」，搬入赤柱後亦沒有不適應，「個人反而輕鬆咗」。施先生又指，「尚晉坊」環境好，空氣清新，笑言「搬咗嚟之後唔希望快啲上樓（公屋），希望住足兩年。」

「尚晉坊」位於赤柱佳美道 5號，由香港仔坊會營運。「尚晉坊」由前聖公會赤柱小學舊校舍改建，提供40個過渡性房屋單位和相關的附屬設施，單位面積介乎166 至480平方呎，提供1人至5人單位，租金介乎＄2,515 至$6,695。所有單位配備獨立廁所、浴室及煮食空間，分體式冷氣機、洗衣機、儲水式電熱水爐、雪櫃等。項目亦設有共用休憩設備、有機農圃、多用途運動場及遊樂設施。

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記者：吳穎嵛