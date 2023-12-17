  • 15°C
香港時間 : 20231217日 (週日) 22:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過渡性房屋】赤柱「尚晉坊」入住率達9成　不設物管公司由住戶任「樓長」

社會 22:35 2023/12/17

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

香港仔坊會理事長周其仲。（王韻青攝）

赤柱過渡性房屋「尚晉坊」今（17日）舉行入伙禮，提供40個單位，面積介乎166至480呎。「尚晉坊」首輪住戶已於今年4月底簽約並於5月入伙，現時入住率約九成。香港仔坊會理事長周其仲表示，「尚晉坊」除了為市民提供過度性房屋，亦希望建立社區支援網絡；而尚晉坊不設物管公司，由住戶自行管理，並設有「樓長」的制度，由住戶擔任，每月開會交流屋苑大小事務。

周其仲表示，「尚晉坊」除了為居住惡劣環境及有逼切住屋需要的市民提供過度性房屋，紓解住屋壓力，亦着重住戶發展，提升獨立生活能力，及連接區內團體共建和諧友善、互惠互助、具人情味的社區，建立社區支援網絡。

住戶任「樓長」充當保安角色  設積分制鼓勵住戶參與

尚晉坊不設物管公司，由住戶自行管理，並設有「樓長」的制度，由住戶擔任，每月開會交流屋苑大小事務。坊會表示，「尚晉坊」只有40伙，聘請物管公司的成本高，加上坊會希望建立和諧友善、互惠互助的社區，故設立「樓長」制度，由居民管理屋苑大小事務。「樓長」屬自願性質，亦會定期更換，希望每個居民都有機會為其他住戶服務。坊會指，尚晉坊設「住戶積分制」，住戶可透過參與屋苑活動賺取積分並換取日用品，鼓勵住戶積極參與社區活動及擔任「樓長」。

坊會指，「樓長」主要負責巡邏、留意住戶是否有違規，及觀察屋苑設施是否需要維修等，「尚晉坊」的伙數少，如遇「生面口」的人在屋苑範圍內出沒，「樓長」亦容易識別。如遇上較嚴重、住戶未能處理的問題，「樓長」會聯絡坊會的同事協助。項目亦設「耆職隊」，由前房署物管同工所組成的義工團隊，協助屋苑公眾地方進行定期檢查及簡單維修，亦會協助住戶單位內一些小維修，並與住戶分享家居維修小技巧，增強居民的能力。

羅先生6月遷入尚晉坊，與初中兒子同住一2人單位。羅先生自搬入屋苑後就開始擔任「樓長」，他表示，入住前曾到尚晉坊參觀單位，發現居民大都是需要照顧的單親家庭及長者；而自己有能力，加上居民的數量不多，就請纓擔任「樓長」，為社區出一分力。羅先生表示，擔任「樓長」後生活變得充實，現在居民有大小事均會找他幫忙，鄰舍間的關係變得密切。

住戶對過渡性房屋改觀：搬咗嚟之後唔希望快啲上樓

年近70歲的施生施太在上水租住6千多元的唐樓單位居住近10年，並已輪候公屋五年。2人今年9月被業主逼遷，同月在過渡性房屋開放日認識到香港仔坊會，認為相當符合他們的要求，便立即申請入住。香港仔坊會在三個星期內完成審批，安排入住「尚晉坊」面積230多尺的二人單位，月租4千多元。施先生表示，以往過渡性房屋印象不太好，不想入住組合屋，但入住「尚晉坊」後對過渡性房屋改觀。施太太形容，現時環境與以往「天同地」，以往「擰轉身係牆，再擰轉身伸出手又係牆」，搬入赤柱後亦沒有不適應，「個人反而輕鬆咗」。施先生又指，「尚晉坊」環境好，空氣清新，笑言「搬咗嚟之後唔希望快啲上樓（公屋），希望住足兩年。」

「尚晉坊」位於赤柱佳美道 5號，由香港仔坊會營運。「尚晉坊」由前聖公會赤柱小學舊校舍改建，提供40個過渡性房屋單位和相關的附屬設施，單位面積介乎166 至480平方呎，提供1人至5人單位，租金介乎＄2,515 至$6,695。所有單位配備獨立廁所、浴室及煮食空間，分體式冷氣機、洗衣機、儲水式電熱水爐、雪櫃等。項目亦設有共用休憩設備、有機農圃、多用途運動場及遊樂設施。

點擊圖片放大
+7
+6

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

相關文章

【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
今日 22:41
【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
【過渡性房屋】5項目有現成單位供即時入住　何永賢指受極端天氣影響住戶可申請
13:19 2023/09/10
【過渡性房屋】5項目有現成單位供即時入住　何永賢指受極端天氣影響住戶可申請
【過渡性房屋】房屋局明起推「住得易」　簡單6步即完成申請過渡屋
16:54 2023/09/24
【過渡性房屋】房屋局明起推「住得易」　簡單6步即完成申請過渡屋
【過渡性房屋】新生嬰兒家庭輪候公屋兩年　即符甲類租戶申請資格
14:16 2023/12/01
【過渡性房屋】新生嬰兒家庭輪候公屋兩年　即符甲類租戶申請資格

你可能感興趣

【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
今日 22:41
【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
【過渡性房屋】5項目有現成單位供即時入住　何永賢指受極端天氣影響住戶可申請
13:19 2023/09/10
【過渡性房屋】5項目有現成單位供即時入住　何永賢指受極端天氣影響住戶可申請
【過渡性房屋】房屋局明起推「住得易」　簡單6步即完成申請過渡屋
16:54 2023/09/24
【過渡性房屋】房屋局明起推「住得易」　簡單6步即完成申請過渡屋
組合屋 過渡性房屋 保安 公屋 赤柱 香港 香港仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市