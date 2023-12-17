【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度

▲ （吳穎嵛攝）

【過渡性房屋】赤柱過渡性房屋「尚晉坊」今（17日）舉行入伙禮，由前聖公會赤柱小學舊校舍改建，提供40個過渡性房屋單位。香港仔坊會執行總監鄭潔貞表示，小學歷史悠久及已荒廢一段時間，要改建至符合現時的建築條例有一定難度。

鄭潔貞表示，改建工程2020開始，歷時半年。她指，聖公會赤柱小學有60年歷史，亦已荒廢一段時間，出現漏水、牆身剝落等問題，防火、採光方面亦需由60年代的標準改至符合現時的條例；加上住宅對走火通道、空氣流通等都有一定要求，要將小學改建至符合有關條例有一定難度。鄭潔貞又指，項目希望平衡保育及發展，工程盡量保留小學的歷史及特色。其中小學的黑板改裝成居民的告示板、某些單位沿用小學的鐵窗框、入口的5道防火門則經過與房屋署的協商，減至3道之餘又能符合條例。惟牆身的石刻、大門的石碑因防火條例無法保留。

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記者：吳穎嵛