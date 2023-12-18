【新田科技城】發展局：將剔除與米埔拉姆薩爾濕地重疊的範圍　環評已涵填塘生態影響

▲ 新田科技城擬填平的魚塘。（林宇翔攝）

政府5月公佈新田科技城擬議發展大綱，規模較2021年的新田/落馬洲樞紐方案擴大近一倍。環團發現土拓署沿用2年前的環評研究概要進行環評，並在本月初提交環評報告予環保署，惟有關概要未包括填平90公頃魚塘，範圍更涉近250公頃濕地保育區及緩衝區，甚至緊貼米埔拉姆薩爾濕地邊界。環保署最新回覆，指新田科技城的環評會因應工程規模增加而調整；發展局亦稱，因應公眾意見，建議將發展邊界剔除與米埔拉姆薩爾濕地重疊的範圍，又指環評研究已包括填平約90公頃魚塘的生態影響評估，重申環保署確定2021年的環評研究概要已涵蓋更新的發展範圍及可能產生的環境影響。

環團批評，沿用該環評研究概要剝削公眾發表意見的機會，籲重新申請，並警告除破壞候鳥生境，填塘也將增加當地，甚至是深圳河上游如羅湖等的水浸風險，促懸崖勒馬。

▼ 點擊圖片放大

土拓署本月初提交新田科技城的環評報告，不過署方沿用2021年的新田/落馬洲發展樞紐項目的環評研究概要進行環評，而局方今年5月當局公布的新田科技城發展大綱，不止總發展面積大增至627公頃，更包括151公頃濕地保育區及97公頃濕地緩衝區，即新增250公頃濕地敏感區域，多個環團均批評應就現有方案重新做環評。

發展局回覆指，土拓署已按環評研究概要要求，書面通知環保署更新的項目規模，研究範圍亦會因應工程規模增加而調整，例如生態影響評估的範圍將包括工程項目最新邊界以外500米範圍，亦包括填平約90公頃魚塘的生態影響評估；因此環保署認為環評研究概要已能涵蓋更新的新田科技城發展範圍及土地用途建議可能產生的環境影響，確定有關的環評研究概要仍然有效。

發展局又指，考慮到公眾意見，建議調整新田科技城的發展邊界，剔除0.1公頃與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地重疊範圍，並將之連同附近一些土地加入三寶樹濕地保育公園的擬議範圍；亦建議在新田科技城沿三寶樹濕地保育公園的邊界，進一步劃設闊35米的非建築用地，並在鄰近的創科用地規劃較低矮的建築物，以及於落馬洲管制站以北保留一條約300米寬的飛行廊道，以減少對雀鳥的影響。

環保署就表示，5月22日接獲土拓署書面通知更新後的工程項目規模，詳細考慮後認為現有研究概要仍能涵蓋環評報告中須要評估的環境課題。土拓署本月6日已提交有關環評報告，署方正考慮，會在60天內，決定該環評報告是否適合供公眾查閱。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚批評，土拓署沿用2年前的環評概要，公眾實際無法就新增發展範圍中的環境課題、研究範圍及潛在生態敏感受體提出意見，尤其有關公眾諮詢本身目的便是確保環評研究全面及能完全評估發展對環境影響。她又指，環保署5月22日才收到通知，土拓署6月初回應傳媒查詢時已指署方確認該研究概要有效，質疑環保署在短短兩星期內，能否充分審視夠環評研究概要能否涵蓋新方案所新增及舉足輕重的環境課題。

香港觀鳥會榮譽主席林超英表示，新田科技城的選址位於河口洪泛平原，將高度密集的發展置於該處非常奇怪，因該處面對3種水浸風險，其中最主要是颱風風暴潮，當地基本上是海平面，風暴期間海水可淹沒魚塘。其次是深圳河上游大雨，洪水會隨河流下，過往深圳河下游也常水浸；再者則為氣候變化引致海水上升，強調這些風險未來均會加劇。

他續稱，濕地的其中一個作用是作為天然的儲水庫，能緩減風暴潮的影響，若要填平90公頃的魚塘，後果令上游，如蠔殼圍、河上鄉及羅湖等西北部地方亦有機會受災。

發展局表示，已評估排水影響，新田科技城將興建蓄洪設施，改善及活化現有河道等，提高耐洪能力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰