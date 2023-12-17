【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批

▲ 卓永興表示，各項人才入境計劃，一共收到超過20萬宗申請。（資料圖片）

本屆政府於去年底推出一系列積極吸納各地人才的措施，政務司副司長卓永興今日表示，各項措施出台以來，反應相當理想，截至今年十一月，各項人才入境計劃，一共收到超過20萬宗申請，當中超過12萬宗獲得批准，其中，「高才通計劃」收到約6萬宗申請，超過4萬7千宗獲批。

逾8萬名獲批簽證的人才抵港

卓永興今晚出席香港高才通人才服務協會「Merry Christmas、新年快樂」聯歡晚宴活動致辭指，人才赴港人數亦十分理想，在今年首十一個月內，已有逾8萬名獲批簽證的人才抵港，遠超每年至少引入3萬5千名人才的目標；人才亦攜同家眷來港落戶，今年累計有6萬8千名受養人抵港。他認為，足見香港機遇處處，對全球人才具有相當的吸引力。

香港人才服務辦公室今年十月底落成，卓永興指，特區政府更多搶人才的工作正緊鑼密鼓地展開，人才辦作為政府制定人才招攬策略和支援留港人才的專責單位，是本着協助來港人才在香港長線發展的目標，提供一站式服務。人才辦亦制定針對性的招攬及宣傳策略，進取地引入更多有意來港發展的人才。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥