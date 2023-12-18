【新田科技城】環團指擬發展範圍已符納「國際重要濕地」條件　強調閒置魚塘亦有生態價值

▲ （林宇翔攝）

香港觀鳥會早前安排傳媒考察擬被填平的魚塘，約3小時便已記錄到51種雀鳥，其中21種具保育級別，例如國家二級保護動物白腹鷂及全球瀕危的黑臉琵鷺。觀鳥會總監余日東表示，會方今年在其中一個魚塘發現多達78隻黑臉琵鷺，佔全球種群1%，實際有關範圍已符合列入拉姆薩爾共約的「國際重要濕地」，並強調即使是閒置魚塘也絕對有生態價值，政府應考慮擴大米埔拉姆薩爾濕地範圍，而非破壞。

余日東稱，將被發展填平的新田魚塘是瀕危候鳥的重要棲息地，全球瀕危的黑臉琵鷺每年冬季從遠至西伯利亞的北方遷飛來港，魚塘濕地成為牠們補充體力的加油站，提到一隻環誌編號為「E29」的黑臉琵鷺，已連續三個冬季使用新田魚塘濕地，反映黑臉琵鷺對這片濕地的忠誠度相當高，新田科技城工程一旦開展，將會切斷牠們在大灣區僅存最完整的度冬濕地，威脅全球候鳥族群的安全。

發展局早前指擬填平的魚塘一半已沒有養殖活動甚或已荒廢多年。余日東稱，實際閒置魚塘也為鳥類提供休息的地方，舉例年初便在其中一個閒置魚塘發現屬國家一級保護動物、全球極度瀕危的青頭潛鴨，這種鳥類在米埔也非每年出現，強調不同魚塘均各有功能並互相補充。他並強調，新田科技城的發展範圍有近45公頃，涉 56個魚塘，正參與由政府資助的「香港魚塘生態保育計劃」，在這裡填塘做發展,等同扼殺多年來本地傳統漁業對社會和生態保育的貢獻。

對於發展局指會透過三寶樹濕地保育公園，彌補因發展所造成的生態及漁業影響，香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，現時錦繡花園位置，原為董雞及水雉此兩種在國家和本地均有保育級別鳥類的繁殖地，但改建成住宅後，即使米埔多年來做好保育工作，逾50年過去牠們的繁殖族群便沒有再在香港出現，形容為血的歷史，促政府勿重蹈覆轍。余日東補充，政府現時的說法並沒有立足點，因無先例，籲先在保育上做出成效，讓大家有信心。

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記者：黃小冰