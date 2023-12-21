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一場發布會啟發未來教育的思考 天才教室校長：我們的教育生病了

特約 00:00 2023/12/21

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ChatGPT憑空面世，全世界都在儘快跟隨使用AI的步伐，熟習這個社會將會面臨人與科技更緊密結合的趨勢，當中教育更是首當其衝，需要貼近潮流培養新一代的人才。

OpenAI的發布會上表示，ChatGPT的知識庫已經更新到2023年4月，也代表AI已經學習了人類現有的所有知識。

學歷正在急速地貶值 要擺脫傳統教育 

天才教室主席、總校長馬驫（Kenneth）指出，早前Open AI的發布會，不僅僅是震驚了整個科技界，對教育界的衝擊是史無前例的，也前所未有地覺得我們的教育生病了。

科技不斷改變社會，需要摒棄舊有學習模式，新一代要儘早學習AI來應對新時代趨勢。

他留意到中國是最大的鋼琴大國，全世界最多孩子學彈鋼琴，但是聽鋼琴音樂會的觀眾是最少的；培養了很多奧數比賽冠軍，但是沒多少個學生是真心喜歡數學；閱讀理解有標準答案，科學教育也淪落到背題卡標準的地步。他認為這樣的教育在AI面前是不堪一擊。

現時ChatGPT的知識庫已經更新到2023年4月，也代表AI已經學習了人類現有的所有知識。馬校長認為，在文憑不斷貶值，科技不斷改革社會和需要創新思維人才的趨勢下，如果仍以以往的方式教育，讓孩子學習只是為了考到文憑後找好的工作，未來他們將會面臨更嚴重「畢業即失業」的問題。

馬校長認為現時的教育模式或會讓孩子未來無法跟上AI改革社會的趨勢。

人機創作時代來臨　勿做井底之蛙

馬校長覺得，孩子與父母處在一個巨大的荒井裏，坐井觀天。孩子犧牲了童年與睡眠，甚至患上抑鬱症，在中高考上廝殺，拿到大學文憑後，就不願意再往上爬，認為井口就是全世界。以模板化教育、固化思維培養出來的「人才」，在AI面前十分渺小。人機創作時代已經到來，馬校長相信：「未來的年輕人，他是否能在這個社會上拿到好的結果，就取決於他如何更好的利用技術解放他的時間，他如何擺脫機械化的學習，擺脫固化思維，從而去做更多的創造性的思考。」

馬校長表示：「是否能在這個社會上拿到好的結果，就取決於他如何更好的利用技術解放他的時間」。

現時需要扭轉家長排斥使用工具的傳統觀念。

他亦指出，有不少中國家長，甚至是教育體制上，均排斥使用工具，誰用的工具越簡單，代表水準越高，什麽都不用就是最厲害。馬校長相信未來需要拼棄這種落伍的想法，因為未來的孩子，比拼的是有創造性，誰會利用工具把自己的時間節省下來，開拓和創造才是孩子立足的根本。

解放孩子與家長的思維，讓孩子有時間做自己感興趣的事，探索世界。

擺脫固化思維 保護孩子的「創動力」

保護孩子的好奇心與探索欲，讓他們接受STEM教育，改變操卷與補課為主的學習模式。

要為新一代孩子鋪出一條好路，馬校長提供了一些應對策略：

1.    保護孩子的好奇心與探索欲，不要讓機械式傳統教育破壞他們寶貴的「創動力」；
2.    讓孩子儘早學習AI工具，與其花時間讓孩子去上課外輔導班，不如把孩子送進真正懂得科學教育的STEM學校，讓孩子接受AI和電腦技能的啟蒙與培養。例如當初最早學習電腦的人，他們未來擁有的機會也比其他人多出很多；
3.    思考如何用AI解放家長與孩子，讓孩子有更多時間做自己感興趣的事，探索世界，讓家長拋棄使用AI猶如作弊的落伍想法；
4.    改變以操卷和補課為主的學習模式，儘早送孩子到STEM學校，讓孩子接受系統的跨學科教育。

孩子透過STEM學校可以培養和感受科學學習的技巧與樂趣，為未來的挑戰做好準備。

馬校長相信，AI迅速發展，很快便會推教育進一步改革，Z世代的年輕人要向世界看齊。「這是一個知識革新和教育變革快速推進的新時代，家長要想在未來給孩子謀劃前程，就要儘快摒棄過時的教育理念，認識和理解AI新時代的教育思路，把孩子送進那些真正懂科學教育、懂孩子天性、懂跨學科前沿教育的STEM學校，讓孩子在那裡培育屬於自己的『創動力』，為迎接未來科技革命新時代的挑戰做好準備。」

滿足孩子好奇心的學習場所

香港天才教室是致力於培養兒童和青少年STEM（科學、技術、工程和數學）能力的專業機構，基於STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）設計課程，旨在透過讓學生實踐和創新的學習方式，激發他們對科學的熱情和興趣。

香港天才教室是一家致力於培養兒童和青少年STEM能力的專業機構。他們認為，兒童天生是科學家、創意家和問題解決者，對探索世界充滿好奇心。

他們認為，兒童是天生的科學家、創意家和問題解決者，他們對探索世界充滿好奇心。天才教室期望讓孩子找到科學的學習方法，以及為他們提供滿足好奇心和探索欲的學習場所，連結未來教育的學習寶典。

香港天才教育透過提供實踐性和創新性的學習方式，激發學生對科學的熱情和興趣。

（特約）

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