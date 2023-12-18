【紅隧收費】分時段收費首個工作天　林世雄：沒明顯車龍行車暢順

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

政府昨日（17日）起在三條過海隧道，向過海私家車及電單車實施「分時段收費」方案。今日（18日）是新收費方案實施後的首個工作天，運輸及物流局局長林世雄表示，三條隧道沒有明顯車龍，行車暢順。

新措施下小巴等商用車輛全日劃一收50元，有行經紅隧的小巴線因而加價，小巴業界未有考慮收費將被轉嫁在市民身上。林世雄回應表示，收費未調整前，三隧收費均有所不同，現時劃一收費，與以前相比是「有加有減」，例如西隧收費就減價約4成，新收費亦與以前三條隧道的平均收費44至45元相若，故認為50元的收費合適。他期望業界可因應市場及三條隧道的使用情況，靈活處理路線收費。

林世雄又舉例指，當某條隧道較為暢通，便可縮短行車時間，車輛所使用的燃油等亦有所減少，對車主仍有益處。

被問及有市民反映顯示屏上的車輛收費不清晰，林世雄稱回就意見檢視情況，如能提升服務便「必定會做」。

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記者：黃穎津