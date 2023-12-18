  • 19°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 12:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【紅隧收費】分時段收費首個工作天　林世雄：沒明顯車龍行車暢順

社會 09:49 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

政府昨日（17日）起在三條過海隧道，向過海私家車及電單車實施「分時段收費」方案。今日（18日）是新收費方案實施後的首個工作天，運輸及物流局局長林世雄表示，三條隧道沒有明顯車龍，行車暢順。

新措施下小巴等商用車輛全日劃一收50元，有行經紅隧的小巴線因而加價，小巴業界未有考慮收費將被轉嫁在市民身上。林世雄回應表示，收費未調整前，三隧收費均有所不同，現時劃一收費，與以前相比是「有加有減」，例如西隧收費就減價約4成，新收費亦與以前三條隧道的平均收費44至45元相若，故認為50元的收費合適。他期望業界可因應市場及三條隧道的使用情況，靈活處理路線收費。

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

林世雄又舉例指，當某條隧道較為暢通，便可縮短行車時間，車輛所使用的燃油等亦有所減少，對車主仍有益處。

被問及有市民反映顯示屏上的車輛收費不清晰，林世雄稱回就意見檢視情況，如能提升服務便「必定會做」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
22:41 2023/12/17
【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
【新田科技城】發展局：將剔除與米埔拉姆薩爾濕地重疊的範圍　環評已涵填塘生態影響
今日 00:00
【新田科技城】發展局：將剔除與米埔拉姆薩爾濕地重疊的範圍　環評已涵填塘生態影響
【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
23:26 2023/12/17
【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
【新田科技城】環團指擬發展範圍已符納「國際重要濕地」條件　強調閒置魚塘亦有生態價值
今日 00:00
【新田科技城】環團指擬發展範圍已符納「國際重要濕地」條件　強調閒置魚塘亦有生態價值
【珍惜生命】元朗女子跳渠尋短送院搶救　疑因感情問題輕生
今日 09:18
【珍惜生命】元朗女子跳渠尋短送院搶救　疑因感情問題輕生

你可能感興趣

【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
22:41 2023/12/17
【過渡性房屋】營運機構冀平衡保育及發展　稱改建歷史悠久小學有一定難度
【新田科技城】發展局：將剔除與米埔拉姆薩爾濕地重疊的範圍　環評已涵填塘生態影響
今日 00:00
【新田科技城】發展局：將剔除與米埔拉姆薩爾濕地重疊的範圍　環評已涵填塘生態影響
【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
23:26 2023/12/17
【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
交通費用調整 林世雄 運輸及物流局 小巴 單車 單車 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁