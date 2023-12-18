  • 19°C
香港時間 : 20231218日 (週一) 12:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎智英案】涉違國安法案開審　警員荷槍實彈於法院外戒備

社會 09:51 2023/12/18

分享：

分享：

熱門 區區有好校 馬國明 湯洛雯 中一面試 新聞女王 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

警員荷槍實彈於法院外戒備。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案將於今（18日）開審，本案為高等法院案件，不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍裁判法院審理，預計審訊80天。黎及《蘋果日報》3間公司同被控串謀刊印煽動刊物罪等罪，料雙方先就控罪作法律爭議，包括控罪檢控時限。法院外有近百名警員駐守及巡邏，大部分警員身穿戰術背心及防割衣領。警方另派出反恐特勤隊，至少6名隊員持步槍於法院外巡查。
 
被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍法院審理。

案件今開審，保安局局長鄧炳強早前曾表示，案件審訊期間加強法庭內外保安。法院外停泊多輛警車戒備，包括劍齒虎裝甲車，國安處總警司李桂華亦到場視察。近百名警員駐守法院大樓外及巡邏，大部分警員均身穿戰術背心及防割衣領。警方另派出反恐特勤隊，當中至少6名隊員持步槍於法院外巡查。

點擊圖片放大
+11
+10

此外，出入法院停車場內的車輛，均須經至少兩名警員檢查，包括檢查車底有否藏有危險品，並派出爆炸品搜索犬檢查車輛。

大批傳媒今早到法院採訪，記者須排隊取籌入庭，除主審正庭外，另於法庭延伸區及兩個法庭等地方安排聆訊直播，另有388個公眾入庭籌，公眾人士須排隊取籌。

法官早前於審前覆核時表示，留意到黎智英面對的串謀刊印煽動刊物罪，檢控時限具可爭辯之處，應於答辯前處理爭議，法官作決定後才進行答辯，案件才正式開審，暫定審訊需時80天。

同案另外6名壹傳媒前高層被告，張劍虹、羅偉光、楊清奇、陳沛敏、馮偉光及林文宗，早前承認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪，部份被告將於本案以控方證人身份作供；另外2名被告，「12港人案」被告之一李宇軒及律師助理陳梓華則承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，兩人亦將於本案作供。

另外，保安局局長鄧炳強早前表示稱，留意到以往法庭審訊時，很多人自稱「旁聽師」，騷擾檢控人員及大聲喧嘩，甚至跟隨律師到洗手間進行滋擾。鄧透露，警方已與司法機構協調，將於今天在法院對被告、訪客、律師等進行X光搜查，提醒任何人若騷擾審訊，或企圖恐嚇有份參與司法過程的人員，會果斷採取行動。此外，警方亦會在法院及附近一帶加強巡邏，同時派出爆炸品搜查犬。

童學園
校長專訪｜從各國搜羅特色教具激發創意　香港靈糧堂幼稚園高廣度教學提升自主學習能力

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
23:26 2023/12/17
【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
【紅隧收費】分時段收費首個工作天　林世雄：沒明顯車龍行車暢順
今日 09:49
【紅隧收費】分時段收費首個工作天　林世雄：沒明顯車龍行車暢順
【企圖爆竊】太子可疑男夜爬外牆　街坊發現報警被當場截獲
10:38 2023/12/17
【企圖爆竊】太子可疑男夜爬外牆　街坊發現報警被當場截獲
【珍惜生命】元朗女子跳渠尋短送院搶救　疑因感情問題輕生
今日 09:18
【珍惜生命】元朗女子跳渠尋短送院搶救　疑因感情問題輕生

你可能感興趣

【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
23:26 2023/12/17
【輸入人才】卓永興：各項人才入境計劃收超20萬宗申請　逾12萬宗獲批
【紅隧收費】分時段收費首個工作天　林世雄：沒明顯車龍行車暢順
今日 09:49
【紅隧收費】分時段收費首個工作天　林世雄：沒明顯車龍行車暢順
【企圖爆竊】太子可疑男夜爬外牆　街坊發現報警被當場截獲
10:38 2023/12/17
【企圖爆竊】太子可疑男夜爬外牆　街坊發現報警被當場截獲
罪案 國安法 港區國安法 鄧炳強 爆炸品 黎智英 壹傳媒 蘋果日報 保安局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
兒子偷錢︱兒子偷家中15.5公斤金條 變賣618萬豪買林寶堅尼阿媽氣憤報警
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
馬國明湯洛雯結婚丨馬國明夫婦與「四大長老」合照　馬明罕有分享父母照片
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
許紹雄嫁女丨Benz雄升呢做外父　歐陽震華宣萱大頭蝦忘記拎利市
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
兩性關係｜同居5年意外懷孕流產後分手 前男友提告追禮金判決出爐惹熱議
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁
吳千語與富三代施伯雄結婚照流出　戴三對龍鳳鈪出嫁