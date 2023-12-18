【黎智英案】涉違國安法案開審　警員荷槍實彈於法院外戒備

▲ 警員荷槍實彈於法院外戒備。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案將於今（18日）開審，本案為高等法院案件，不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍裁判法院審理，預計審訊80天。黎及《蘋果日報》3間公司同被控串謀刊印煽動刊物罪等罪，料雙方先就控罪作法律爭議，包括控罪檢控時限。法院外有近百名警員駐守及巡邏，大部分警員身穿戰術背心及防割衣領。警方另派出反恐特勤隊，至少6名隊員持步槍於法院外巡查。



被告為黎智英（76歲）及《蘋果日報》3間公司，他們同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪；黎獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。本案為高院案件及不設陪審團，由3名國安法指定法官處理，移師西九龍法院審理。

案件今開審，保安局局長鄧炳強早前曾表示，案件審訊期間加強法庭內外保安。法院外停泊多輛警車戒備，包括劍齒虎裝甲車，國安處總警司李桂華亦到場視察。近百名警員駐守法院大樓外及巡邏，大部分警員均身穿戰術背心及防割衣領。警方另派出反恐特勤隊，當中至少6名隊員持步槍於法院外巡查。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

此外，出入法院停車場內的車輛，均須經至少兩名警員檢查，包括檢查車底有否藏有危險品，並派出爆炸品搜索犬檢查車輛。

大批傳媒今早到法院採訪，記者須排隊取籌入庭，除主審正庭外，另於法庭延伸區及兩個法庭等地方安排聆訊直播，另有388個公眾入庭籌，公眾人士須排隊取籌。

法官早前於審前覆核時表示，留意到黎智英面對的串謀刊印煽動刊物罪，檢控時限具可爭辯之處，應於答辯前處理爭議，法官作決定後才進行答辯，案件才正式開審，暫定審訊需時80天。

同案另外6名壹傳媒前高層被告，張劍虹、羅偉光、楊清奇、陳沛敏、馮偉光及林文宗，早前承認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪，部份被告將於本案以控方證人身份作供；另外2名被告，「12港人案」被告之一李宇軒及律師助理陳梓華則承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，兩人亦將於本案作供。

另外，保安局局長鄧炳強早前表示稱，留意到以往法庭審訊時，很多人自稱「旁聽師」，騷擾檢控人員及大聲喧嘩，甚至跟隨律師到洗手間進行滋擾。鄧透露，警方已與司法機構協調，將於今天在法院對被告、訪客、律師等進行X光搜查，提醒任何人若騷擾審訊，或企圖恐嚇有份參與司法過程的人員，會果斷採取行動。此外，警方亦會在法院及附近一帶加強巡邏，同時派出爆炸品搜查犬。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟