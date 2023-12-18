善心死侍｜賴恩雷諾士再穿醜毛衣籌款　細數娘爆聖誕醜毛衣前世今生

正所謂人靠衣裝，穿衣服除了保暖外，當然更希望穿得漂亮示人，但偏偏就有一種衣服被世人公認最醜陋，而且還要待聖誕佳節時應節穿上，能夠背負這個「美名」的，當然是就連已故英女皇和影星Ryan Reynolds都曾經穿上的醜毛衣（Ugly Christmas Sweater）。

聖誕「美品」Ugly Christmas Sweater不是今天才出現，有說「醜毛衣」最早出現於50年代，源於西方大時大節的聖誕節前，祖母或母親都會親手編織毛衣給與子女應節過冬，而毛衣為了要配合節日氣氛，顏色和圖案方面都離不開大紅大綠、聖誕老人、馴鹿和雪花圖案等，將「娘」味在節日裏無限發放。

▲ 2016年，已故的英女皇一家大細齊齊穿上醜毛衣為Save the Children組織籌款。（網上圖片）

而近年這一種「娘」更得到不少人的歡心，於是在每年12月的第3個星期五定名為National Ugly Christmas Sweater Day，希望大家無論是上班、上學和參加派對都以「最醜」示人。

窩心的死侍

當然，近年將醜毛衣推上話題最高峰的，就一定是《死侍》演員Ryan Reynolds一手炮製的惡作劇。時為2018年，當時Hugh Jackman和Jake Gyllenhaal騙說Ryan出席聖誕派對的dress code要指定穿上醜毛衣，誰知道Ryan到達派對時發現全場人士只有自己穿上，將他弄到哭笑不得，而這件事更被媒體直指為當年「荷里活最大的笑話」。不過，笑話背後卻是溫暖人心的故事。

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事隔一年後，Ryan將這個慘痛的經歷拍成動畫，在影片的結尾寫上「Every holiday story deserves a magical ending」外，更隨即播出必需於醫院渡過聖誕節的病童穿上這件醜毛衣的照片，目的就是希望透過這件醜毛衣將募集捐款來幫助有需要的患病兒童。

值得嘉許的是，Ryan並沒有把這個「行為」視為一時興起的噱頭，相反他由2019年至今，每年聖誕前都會穿上同一款的醜毛衣拍攝短片，然後上載於YouTube為加拿大最大的兒科腫瘤中心籌募經費，今年的《Donate to SickKids 2023》短片更邀得同曷來自加拿大的歌手Michael Buble客串，一起攜手將最醜變成最美麗的毛衣。

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記者：何偉雄